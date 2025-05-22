Зачем в салоне автомобиля нужны использованные чайные пакетики: лайфхак от водителей с большим стажем

С неприятным запахом в салоне автомобиля можно бороться как с помощью магазинных освежителей воздуха, так и обычных бытовых вещей. Это могут быть, например, обычные прищепки, обработанные эфирным маслом, или же наполнитель туалета для кошек. Второй вариант особенно подойдите тем водителям, которые часто перевозят в машине еду или животных.

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А издание SUV News пишет об еще одном бюджетном «освежителе» — чайных пакетиках, обладающих свойством поглощать неприятные запахи. Кстати, они могут быть как новыми, так и спитыми. Особенно для этого подойдут фруктовые или ягодные смеси.

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Отмечается, что один такой пакетик может «работать» освежителем в течение нескольких недель — до месяца. Его рекомендуют размещать в месте с наилучшей циркуляцией воздуха — на передней панели автомобиля.

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А еще пактик чая может предотвращать появление влаги на лобовом стекле, особенно тогда, когда перепад температур снаружи и внутри слишком велик. Их следует размещать под лобовым стеклом или подвешивать на зеркале.

Кстати, такую же функцию может выполнять мешочек с солью, расположенный у лобового стекла на ночь в холодное время года.

Фото Pixabay

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