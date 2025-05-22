Простой трюк для здоровых помидоров: нужно только молоко

Для многих садоводов выращивание помидоров — один из самых больших майских вызовов. Эти популярные и вкусные овощи довольно просты в уходе, но, к сожалению, очень склонны к грибковым заболеваниям. Фитофтора особенно опасна, поскольку может уничтожить весь урожай за несколько дней. Стоит обратиться к проверенным домашним методам. Один из них — спрей на основе… молока, пишет Onet.

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Лучше всего для опрыскивания использовать свежее коровье молоко, но если у вас есть только пастеризованное, оно тоже подойдет. Смесь следует хорошо перемешать и залить в опрыскиватель.

Хотя это может показаться немного странным, молоко, особенно свежее, непастеризованное, содержит натуральные белки и ферменты, которые помогают бороться с грибковыми патогенами. При контакте с солнечным светом происходят фотохимические реакции, которые уничтожают споры грибка на листьях. Важно, что молоко не действует как классический фунгицид — оно не уничтожает все «вслепую», а наоборот, укрепляет природные защитные механизмы растения и создает нежный защитный слой на листьях. Этот метод безопасен для помидоров, людей и насекомых-опылителей.

Приготовьте смесь молока и воды в соотношении 1:5, хотя некоторые садоводы предпочитают более крепкие растворы — даже 1:3.

Лучше всего начинать опрыскивание в мае, когда помидоры высажены в грунт или в горшки. Стоит действовать до появления первых симптомов заболевания, поскольку молоко обладает преимущественно профилактическим эффектом.

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В случае влажной погоды, значительных колебаний температуры и ограниченной циркуляции воздуха вокруг растений — возрастает риск грибковых заболеваний. Регулярное использование молочного опрыскивания помогает поддерживать здоровье листьев и ограничивает развитие фитофтороза и мучнистой росы и на картофеле.

Напомним, что есть еще один рецепт для защиты овощей — дрожжевой спрей защищает томаты и огурцы от болезней лучше, чем «химия».

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