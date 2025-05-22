41.25 / 41.65 46.85 / 47.25
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Горчицей — по долгоносику: как правильно приготовить полезный раствор для малины

18:17 22 мая 2025
Как защитить малину от долгоносика с помощью горчицы

Опытные огородники рассказали, как защитить малину от долгоносика с помощью горчицы, пишет Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

«Хочу рассказать вам о растворе из горчицы, который способен избавить вас от такого вредителя, как долгоносик. Он способен сильно повредить кусты малины и оставить вас практически без всего долгожданного урожая. Для приготовления раствора вам понадобится пакет горчичного порошка (20 граммов) и 10 литров тёплой воды. Разведите порошок в воде и оставьте смесь настаиваться на 12 часов, чтобы раствор стал однородным. Готовый раствор нужно залить в пульверизатор и опрыскать кусты малины. Для лучшего эффекта проводите опрыскивание дважды в месяц: первый раз, когда начнут распускаться почки, а второй — через пару недель после первого. Этот простой способ поможет защитить вашу малину и сохранить урожай!» — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», горчицу также можно использовать в качестве подкормки малины. Для этого нужно использовать настой порошка горчицы. Для этого стакан порошка нужно всыпать в десятилитровое ведро с теплой водой. Тщательно размешать и полить все кустики на участке.

РЕКЛАМА

53

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кому повезет в конце недели 23-25 мая

Судьба протянет руку помощи: пять знаков зодиака ждут сюрпризы в конце недели

Унитаз, фото из открытых источников

Тереть до безумия больше не нужно: как легко избавиться от известкового налета в унитазе

"Газсети" напомнили о правилах заполнения платежки за газ. Фото Pixabay

Деньги с карты спишут, но оплату за газ не засчитают: украинцам напомнили о важном правиле

Королева Елизавета и Меган Маркл

Почему королева Елизавета не хотела жить с Меган Маркл: стала известна причина

Следующий материал
Новости партнеров