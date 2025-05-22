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Горчицей — по долгоносику: как правильно приготовить полезный раствор для малины
Опытные огородники рассказали, как защитить малину от долгоносика с помощью горчицы, пишет Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».
«Хочу рассказать вам о растворе из горчицы, который способен избавить вас от такого вредителя, как долгоносик. Он способен сильно повредить кусты малины и оставить вас практически без всего долгожданного урожая. Для приготовления раствора вам понадобится пакет горчичного порошка (20 граммов) и 10 литров тёплой воды. Разведите порошок в воде и оставьте смесь настаиваться на 12 часов, чтобы раствор стал однородным. Готовый раствор нужно залить в пульверизатор и опрыскать кусты малины. Для лучшего эффекта проводите опрыскивание дважды в месяц: первый раз, когда начнут распускаться почки, а второй — через пару недель после первого. Этот простой способ поможет защитить вашу малину и сохранить урожай!» — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», горчицу также можно использовать в качестве подкормки малины. Для этого нужно использовать настой порошка горчицы. Для этого стакан порошка нужно всыпать в десятилитровое ведро с теплой водой. Тщательно размешать и полить все кустики на участке.53
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