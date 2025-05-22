Овнам — «Башня» и внезапные перемены, Весам — «Звезда» и исполнение желаний: Таро-прогноз на пятницу, 23 мая

Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 19 по 25 мая, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 23 мая 2025 года. День будет полон контрастов, в которых скрыты новые возможности, пишет slovofraza.com.

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Козерог — Правосудие

Козерогам предстоит важный выбор. Карта «Правосудие» советует оценить ситуацию объективно, взвешивая все «за» и «против». Вас могут вовлечь в решение юридических или моральных вопросов. Оставайтесь честными с собой и другими. Подходящий день для оформления документов. Вечером возможен важный разговор, требующий зрелости.

Водолей — Мир

Для Водолеев наступает время завершения этапа и внутренней гармонии. Карта «Мир» предсказывает успешное завершение дел и удовлетворение от результатов. Хороший день для подведения итогов и закрытия старых проектов. Финансовые дела будут успешными при обдуманных действиях. Вечером лучше отдохнуть и насладиться тишиной.

Рыбы — Верховная Жрица

Рыбам предстоит день интуитивных прозорливых решений. Карта «Верховная Жрица» советует избегать суеты и не торопиться с решениями. Проводите время с близкими, создавая атмосферу доверия и покоя. Вечером лучше уединиться для отдыха и душевного равновесия.

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Овен — Башня

Для Овнов день начнется с потрясений и неожиданных изменений. Карта «Башня» указывает на разрушение старых структур. Важно оставаться спокойными и гибкими. Вечером могут появиться идеи о том, как извлечь выгоду из нестабильности.

Телец — Солнце

Тельцы почувствуют прилив энергии и вдохновения. Карта «Солнце» предвещает ясность и успех в делах. Это отличное время для общения и творчества. В работе возможны хорошие новости, в личной жизни — радость и позитив.

Близнецы — Дама Денариев

Близнецам предстоит размышлять о финансовой стабильности. Карта «Дама Денариев» советует пересмотреть источники дохода. Будьте осторожны с рисками и не принимайте поспешных решений. Проявите экономность и стратегическое мышление.

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Рак — Колесница

Ракам предстоит день активных решений и продвижения. Карта «Колесница» советует сосредоточиться на главном и избегать рутины. В отношениях возможны неожиданные повороты, но они приведут к лучшему. Главное — не сомневаться в себе.

Лев — Рыцарь Мечей

Львы будут импульсивны и эмоциональны. Карта «Рыцарь Мечей» предсказывает вспышки энергии, но важно избегать конфликтов. Берегите здоровье, больше отдыхайте и избегайте перегрузок.

Дева — Колесо Фортуны

Девы ощутят удачу и благоприятные возможности. Карта «Колесо Фортуны» обещает легкость в решении важных вопросов. Не забывайте, что все в жизни циклично, и помните, что важно сохранять благодарность.

Весы — Звезда

Весам обещано исполнение желаний и успех в начинаниях. Карта «Звезда» рекомендует верить в лучшее и следовать своей интуиции. День подходит для творчества, обучения и публичных выступлений.

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Скорпион — Паж Кубков

Скорпионы переживут эмоционально насыщенный день. Карта «Паж Кубков» предсказывает новости, романтические моменты или вдохновляющие идеи. Вечером лучше расслабиться и восстановить эмоциональный баланс.

Стрелец — Отшельник

Стрельцам предстоит время уединения и размышлений. Карта «Отшельник» советует отойти от суеты и сосредоточиться на внутренних поисках. Медитация или прогулка помогут найти ответы на важные вопросы.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки зодиака, которым Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года.

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