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Атака на Украину: оккупанты били по инфраструктуре и жилым кварталам, есть погибшие и пострадавшие
Ночью и утром 23 мая российские войска атаковали Украину «шахедами». Масштабная атака продолжается и сейчас. Силы ПВО работают в ряде регионов, в частности, в Киевской области.
По данным мониторинговых каналов, сейчас в небе над Украиной около 30 дронов россиян.
Ночью «шахеды» нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Черновицкой области.
Об этом сообщает «Укрзалізниця».
«В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет. Продолжаем движение» , — говорится в сообщении.
В Херсонской области за день из-за обстрелов российских войск погибли три человека, шестеро получили ранения, сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Россияне били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 17 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, складское помещение, гараж и частные автомобили.
В Полтавской области в результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской громаде уничтожено здание одного из предприятий. Возник пожар, локализованный подразделениями ГСЧС.
Взрывной волной повреждены 7 частных домохозяйств. Соответствующие службы продолжают работу по преодолению последствий, сообщили в ОВА.
Травмы получил один человек. Также повреждены линии электропередачи. В настоящее время без света более тысячи абонентов.
В Запорожской области двое мужчин и женщина пострадали во время вражеских атак по Васильевскому и Пологовскому районам.
За сутки оккупанты нанесли 658 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.
Поступило 10 сообщений о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и образовательного учреждения, сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.
На Днепропетровщине в результате атаки БпЛА в Самаровском районе занялось не эксплуатировавшееся здание. С вечера агрессор продолжал атаковать Никопольщину. Применял дроны, обстреливал из артиллерии. Попал по Никополю и Марганецкой громаде.
Повреждены 2 частных дома и газопровод. По Межевской громаде Синельниковского района враг бил КАБами. Произошел пожар. Последствия еще уточняются. Повсюду обошлось без погибших и пострадавших, отметил руководитель области Сергей Лысак.
За минувшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение. Горячее всего было на Покровском направлении, где враг совершил 32 наступательных действия, сообщили в Генштабе.
Накануне россияне ударили ракетой по Холодногорскому району Харькова. Повреждены восемь частных домов. Пострадали люди.401
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