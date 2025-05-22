Частные дома повреждены в Харькове в результате ракетного удара, а в Киеве обломки дрона упали на школу (видео)

Российские захватчики с вечера 21 мая атакуют Украину дронами-камикадзе и ракетами, вторая волна ударных БпЛА зашла на украинскую территорию утром 22 мая. Под вражескими ударами снова находился Харьков, а также Киев.

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Как сообщал ночью харьковский городской голова Игорь Терехов, россияне ударили ракетой по Холодногорскому району города.

«Повреждены восемь частных домов. У двух человек — острая реакция на стресс, медицинская помощь оказывается», — добавил мэр Харькова.

По информации главы ОВА Олега Синегубова, в течение суток враг применил по Харьковщине одну ракету, 10 КАБов, 5 БпЛА «Шахед», 2 БпЛА «Герань-2» и 2 БпЛА «Молния».

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А руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в ночь на 22 мая украинская ПВО сбила в небе над регионом 11 барражирующих боеприпасов.

«Из-за массированной атаки БпЛА в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Возникло несколько пожаров, которые спасатели уже потушили. Зацепило также дворовое сооружение и линию электропередач. Люди не пострадали», — отметил он и добавил, что по Никопольщине враг бил артиллерией и FPV-дронами. Повреждены 4 частных дома и линия электропередач.

На Днепропетровщине повреждены частные дома. Фото ОВА

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В Киеве воздушная тревога раздалась в 7:40 — вражеские БпЛА приближались к столице с востока. Жители Дарницкого района слышали работу ПВО.

В сеть выложили кадры с падающим среди жилого массива дроном-камикадзе.

Позже руководитель КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что обломки «Шахеда» упали на территории школы, обошлось без пострадавших и возгорания.

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Напомним, что во время дроновой атаки накануне в Бориспольском районе Киевщины пострадала семья: двое травмированы и еще у трех острая реакция на стресс, среди них — дети.

Фото — скриншот

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