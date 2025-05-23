Работают эффективно, и не пахнут на весь дом: эксперт Марина посоветовала три средства для очистки унитаза

Как известно, сантехнику нужно мыть каждый день, а унитаз можно чистить даже несколько раз в день. И для этого совсем не нужна дорогая «химия» из магазина.



По словам эксперта по чистоте Марины Жуковой, можно сделать чистящие средства самому, ведь дорогая химия чаще всего разочаровывает.

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Она предложила три хорошо работающих рецепта.

Первый рецепт — смешать 400 мл дешевого шампуня и 2 ст.л. щавелевой кислоты или буры. Нанести в чашу унитаза по кругу. Через 15 минут унитаз засияет. И, по словам Марины, пахнет приятно.

Если сантехника очень грязная, вместо щавелевой кислоты нужно брать 50 мл соляной кислоты.

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Второй рецепт подходит для пластика. Две таблетки аспирина растворить в 500 мл теплой воды.

Распылить смесь снаружи — и крышка унитаза, и ножка снова будут чистыми и белыми, без запаха, без разводов.

Третий рецепт для ершика — столовую ложку белизны залить кипятком, погрузить туда ершик. Через 15 минут ершик будет как новый.

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