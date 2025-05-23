- 23.05 22:26 Новый этикет в спортклубе: некоторые моменты вы точно захотите обсудить с друзьями
- 23.05 22:00 Очень вкусный салат: такого вы еще не пробовали
- 23.05 21:29 Почти год без покупателя: роскошный супружеский дом Дженнифер Лопес и Бена Аффлека теперь на 8,1 миллиона долларов дешевле
- 23.05 21:00 Накипь в чайнике растворится без трения: эти простые способы вас приятно удивят
- 23.05 20:34 На его счету десятки блестяще выполненных боевых задач: на Донетчине погиб боец из Одесской области
- 23.05 20:21 Современные и безопасные условия обучения: в Каменском обновили лицей, где выросло не одно поколение горожан
- 23.05 20:08 Перец по-балкански: отличная закуска для праздничного стола
- 23.05 19:58 Продать квартиру «по дешевке» не получится: какие налоги и сборы придется заплатить государству
- 23.05 19:54 Девам — «Колесо Фортуны», Козерогам — «Маг», а Рыбам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 24 мая
- 23.05 19:52 Умер чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Динамо» Лобановского
- 23.05 19:44 ВПК рф похвастался новым автоматом: что о нем известно
- 23.05 19:22 Секса не было: победительница «Холостяка» отреагировала на признание «Терена»
Работают эффективно, и не пахнут на весь дом: эксперт Марина посоветовала три средства для очистки унитаза
Как известно, сантехнику нужно мыть каждый день, а унитаз можно чистить даже несколько раз в день. И для этого совсем не нужна дорогая «химия» из магазина.
По словам эксперта по чистоте Марины Жуковой, можно сделать чистящие средства самому, ведь дорогая химия чаще всего разочаровывает.
Она предложила три хорошо работающих рецепта.
Первый рецепт — смешать 400 мл дешевого шампуня и 2 ст.л. щавелевой кислоты или буры. Нанести в чашу унитаза по кругу. Через 15 минут унитаз засияет. И, по словам Марины, пахнет приятно.
Если сантехника очень грязная, вместо щавелевой кислоты нужно брать 50 мл соляной кислоты.
Второй рецепт подходит для пластика. Две таблетки аспирина растворить в 500 мл теплой воды.
Распылить смесь снаружи — и крышка унитаза, и ножка снова будут чистыми и белыми, без запаха, без разводов.
Третий рецепт для ершика — столовую ложку белизны залить кипятком, погрузить туда ершик. Через 15 минут ершик будет как новый.
Мы также рассказывали, как легко избавиться от известкового налета в унитазе.103
Читайте нас в Facebook