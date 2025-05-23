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Работают эффективно, и не пахнут на весь дом: эксперт Марина посоветовала три средства для очистки унитаза

15:52 23 мая 2025
Унитаз можно почистить без дорогой химии, фото интернет

Как известно, сантехнику нужно мыть каждый день, а унитаз можно чистить даже несколько раз в день. И для этого совсем не нужна дорогая «химия» из магазина.

По словам эксперта по чистоте Марины Жуковой, можно сделать чистящие средства самому, ведь дорогая химия чаще всего разочаровывает.

Она предложила три хорошо работающих рецепта.

Первый рецепт — смешать 400 мл дешевого шампуня и 2 ст.л. щавелевой кислоты или буры. Нанести в чашу унитаза по кругу. Через 15 минут унитаз засияет. И, по словам Марины, пахнет приятно.

Если сантехника очень грязная, вместо щавелевой кислоты нужно брать 50 мл соляной кислоты.

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Второй рецепт подходит для пластика. Две таблетки аспирина растворить в 500 мл теплой воды.
Распылить смесь снаружи — и крышка унитаза, и ножка снова будут чистыми и белыми, без запаха, без разводов.

Третий рецепт для ершика — столовую ложку белизны залить кипятком, погрузить туда ершик. Через 15 минут ершик будет как новый.

Мы также рассказывали, как легко избавиться от известкового налета в унитазе.

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