Секса не было: победительница «Холостяка» отреагировала на признание «Терена»

Победительница тринадцатого сезона романтического реалити «Холостяк» Инна Белень, которая поразила новостью, резко отреагировала на признание Александра «Терена». Напомним, ветеран войны Александр Будько («Терен») был главным героем проекта. Но романтическая история его и Инны закончилась вскоре после выхода «Холостяка» в эфир. По словам «Терена», после проекта ему пришлось обратиться за помощью к психологу и полностью восстановиться удалось только в конце апреля.

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Об этом и об отношениях с Инной Александр рассказал на канале Рамины Эсхакзай, которая и сама была участницей пятого сезона «Холостяка».

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Оказалось, что появление в проекте Инны, которая якобы опоздала на Первую вечеринку, было сценарным ходом, а реальных отношений между ними и не было.

«Мне сложно сказать, что мы были вместе, — сказал Саша. — Мы не так часто виделись, и у нас не было каких-то суперблизких отношений после проекта».

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Холостяк подчеркнул, что у него вообще не было каких-то сильных чувств к финалисткам реалити.

«Не могу сказать, что я чувствовал себя на седьмом небе от счастья с кем-то из них, — поделился „Терен“ и ответил, был ли секс на проекте. — Ни с кем на ночь я не оставался. Секса не было ни во время проекта, ни после».

«Терен» добавил, что, зная о последствиях, никогда бы не согласился на участие в «Холостяке».

«Если бы знал, что будет дальше, не согласился бы на предложение стать Холостяком, — сказал ветеран, намекая на хейт в его адрес. — Не все то, что на экране, перед камерами, есть действительностью».

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В свою очередь Инна Белень отреагировала на признание «Терена» на своей странице в социальной сети. Девушка сказала, что между ними была договоренность об уважении и нераспространении деталей.

«Договоренность была об уважении, — написала Инна. - Потому что я считала, что ты — достоин внимания. Что все, что было, по-настоящему. Что человек, за которым я шла тогда — это ты. Но сегодня я понимаю. Тот человек и ты сейчас — это разные люди».

Напомним, героем четырнадцатого сезона «Холостяка» стал популярный актер Тарас Цымбалюк.

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