Девам стоит сосредоточиться на делах, которые давно откладывались, а Ракам побыть в одиночестве: гороскоп на выходные, 24 и 25 мая

Если окончание рабочей недели может быть трудным днем для многих знаков зодиака, с негативными эмоциями, ссорами и проблемами со здоровьем, то выходные наоборот будут способствовать улучшению их морального состояния.

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Выходные — время для встреч, культурных мероприятий, шопинга и наведения уюта в доме. А влияние Луны в Деве и Весах только усиливает стремление к порядку, гармонии и красивым мелочам.



Что обещают звезды представителям зодиакального круга 24 и 25 мая, говорится в гороскопе на специальном сайте.

Овен

Овнам в субботу стоит ограничить контакты с раздражающими людьми, а воскресенье подходит для общения с теми, кто вас действительно понимает. Это отличное время для творчества, спорта — главное, не загоняйте себя в рутину.

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Телец

Тельцам стоит посвятить выходные себе и своим близким. Возможны неожиданные звонки или визиты из прошлого, особенно в субботу. Воскресенье прекрасно подойдёт для прогулок и восстановления сил.

Близнецы

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Близнецы почувствуют прилив энергии, но постарайтесь не распыляться, иначе к вечеру воскресенья почувствуете усталость. Это идеальное время для новых знакомств и весёлых мероприятий.

Рак

Ракам выходные стоит провести в кругу близких или в уединении. В субботу могут всплыть давно забытые темы. Воскресенье подарит облегчение и ощущение, что все хорошо.

Лев

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Выходные будут яркими. В субботу возможны интересные предложения, касающиеся работы или творчества. Воскресенье лучше посвятить отдыху и заботе о себе.

Дева

Девам стоит сосредоточиться на делах, особенно тех, что давно откладывались. Суббота — отличный день для уборки, сортировки мыслей и составления новых планов. Также выходные подходят для шопинга и ухода за телом.

Весы

Весам суббота подойдет для неспешных дел и встреч с друзьями. Воскресенье — для романтики. У вас может появиться вдохновение, особенно если вы давно хотели что-то нарисовать, написать или создать.

Скорпион

Скорпионам в субботу не нужно ввязываться в конфликты. Лучше направьте энергию в спорт или уборку. Воскресенье откроет возможности для перезагрузки.

Стрелец

В субботу хорошо зайдут встречи с друзьями или участие в событии, связанном с обучением. Воскресенье может принести интересное знакомство или озарение в личной жизни. Главное — не сидите дома.

Козерог

Козерогам нужно распланировать выходные так, чтоб на все хватило времени. Суббота будет продуктивной — возможны важные разговоры, особенно с коллегами. В воскресенье лучше ничего не делать. Это хороший момент, чтобы пересмотреть свои цели.

Водолей

Водолеи в субботу будут полны идей и вдохновения. Особенно хорошо пойдут любые проекты, связанные с командной работой. Воскресенье заставит задуматься о личном. Возможен важный разговор или даже неожиданное признание.

Рыбы

Рыбам суббота принесет события, которые сложно объяснить логикой: знаки, совпадения, воспоминания. Это хороший день для духовных практик, творчества или просто отдыха в тишине. Воскресенье потребует немного больше активности, особенно в бытовых вопросах. Выходные помогут вам понять: вы идете в правильном направлении.

О том, у кого есть хорошие шансы улучшить материальное положение в летние месяцы, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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