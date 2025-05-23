Никакого размораживания российских активов: страны G7 сделали совместное громкое заявление

Страны «Большой семерки» (G7) не будут размораживать принадлежащие россии активы, пока кремль не прекратит войну против Украины и не выплатит компенсацию за нанесенный ущерб. Об этом говорится в совместном коммюнике, которое страны G7 приняли на саммите министров финансов стран «Большой семерки».

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«Суверенные активы россии в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока россия не прекратит свою агрессию и не возместит ущерб, нанесенный ею Украине», — говорится в документе.

При этом участники финансового саммита G7 посвятили поддержке Украины три пункта. В частности, в заявлении в очередной раз осудили войну рф против Украины.

«Мы осуждаем продолжение жестокой войны россии против Украины и выражаем свое уважение к огромной устойчивости украинского народа и экономики. Украина понесла значительные разрушения. G7 остается преданной непоколебимой поддержке Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и продолжительному миру», — говорится в заявлении.

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Кроме этого, участники саммита приветствовали «текущие усилия по достижению прекращения огня».

«Если такое прекращение огня не будет достигнуто, мы продолжим рассматривать все возможные варианты, включая увеличение давления, в том числе дальнейшим усилением санкций», — подчеркнули министры.

Напомним, Украина по инициативе стран G7 начала получать от стран-партнеров средства по программе ERA, в рамках которой наша страна получает деньги, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, всего стран G7 ERA предполагают направить Украине 50 млрд долларов, из которых 20 млрд долларов предоставит Европейский Союз.

Первые транши из замороженных активов россии от Европейского Союза Украина получила в январе 2025 года. Также Украина получила от Британии почти 1 млрд долларов, обеспечиваемых доходами от российских активов.

14 апреля Украина получила второй транш финансовой помощи от Великобритании на сумму 752 млн. фунтов стерлингов (почти 1 млрд. долларов США).

Кроме того, недавно правительство Канады направило Украине 1,7 млрд долларов в рамках инициативы «Большой семерки». Также Япония выделит Украине 3 млрд долларов. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от недвижимых российских суверенных активов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», США предлагали союзникам по G7 создать специальный фонд для выпуска облигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов, обеспеченных доходами, полученными от замороженных российских суверенных активов, и использовать эти средства в поддержку Украины. Известно, что общая сумма замороженных российских активов в странах G7 и ЕС оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

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