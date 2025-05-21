Продолжает тянуть время: в Германии раскрыли планы путина

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента россии путина министр обороны Германии Борис Писториус обвинил рф в нежелании согласиться на прекращение огня. Об этом сообщает издание n-tv.de.

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«Разговор еще раз подтвердил, что заявления российской стороной делаются, но пока нет никаких доказательств задекларированных намерений, — сказал Писториус в Брюсселе. — путин до сих пор не готов идти на уступки».

По мнению министра, российский президент продолжает тянуть время.

«Даже если россия готова обсуждать меморандум, пока никакого прекращения огня не видно, — сказал министр обороны. — путин, кажется, все еще не очень заинтересован в мире, в прекращении огня, по крайней мере не на условиях, приемлемых для других».

Ранее блогер Роман Шрайк прокомментировал разговор Трампа с путиным и отметил, что «Трамп растекся лужицей и забыл все обещанное».

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