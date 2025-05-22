Украинцы стали получать письма с требованием явиться в налоговую: что происходит

Недавно Минфин рассказывал о разработанном и поддержанном Кабмином законопроекте о налогообложении онлайн-торговли украинцев подоходным налогом и военным сбором. В частности, документ предусматривает льготную ставку налога на доходы физических лиц в размере 5%, а обязанности налогового агента возлагаются на операторов платформ.

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Между тем, today.ua сообщает, что налоговая служба рассылает письма гражданам с требованием объяснить в территориальном отделении ГНСУ систематическое ведение хозяйственной деятельности с использованием NovaPay. Речь идет о продаже товаров в Интернете и поступлении средств на личную карту.

Издание, ссылаясь на бухгалтера Людмила Боднар, отмечает, что налоговая начала усиленно мониторить продавцов в Сети, которые пользуются цифровыми платформами, в частности, OLX. Подчеркивается, что граждане могут периодически продавать что-либо через платформу, но систематическая деятельность будет расцениваться как ведение незарегистрированного бизнеса.

Делается вывод, что контролирующий орган усиливает мониторинг операций, совершаемых гражданами без официальной регистрации ФЛП и налоговой отчетности. Напомним, что физлица-предприниматели должны платить 23 процента налогов: 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

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О том, будут ли повышать налоги в Украине в этом году, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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