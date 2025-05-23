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Тыл помогает фронту: авиакомпания «Украинские вертолеты» передала военным автомобили и технику
Социально ответственный бизнес поддерживает передовую не словами, а машинами и оборудованием. Авиакомпания, которая входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины в сфере транспорта и логистики, организовала торжественную передачу помощи военным. Получать свои заказы в Киев съехались 8 разных подразделений: воинские части ВСУ, терробороны и пограничники.
Вручить лично все заказы получил возможность председатель Совета директоров авиакомпании «Украинские вертолеты» Владимир Ткаченко. Он отметил, что это честь для него.
«Рад приветствовать вас и передать очередную помощь. С первых дней полномасштабной войны мы поддерживаем Силы обороны Украины: передали сотни мавиков, тысячи бронежилетов и касок, десятки единиц транспорта — пикапов, багги. Большой вам почет за то, что вы не жалеете ни жизни, ни здоровья ради нашей Родины! А мы, в тылу, всегда будем вам помогать», — подчеркнул Владимир Ткаченко.
Авиакомпания «Украинские вертолеты» предоставила на этот раз на фронт 2 авто, 10 квадроциклов, 50 мавиков, интерактивный стол для эффективной планировки операций, 6 генераторов, 6 зарядных станций и 30 батарей питания, 2 ноутбука. Именно такой перечень направили в своих запросах в авиакомпанию подразделения Сил обороны Украины в течение этой весны.
Кроме техники, председатель Совета директоров «Украинских вертолетов» передал военным рисунки и письма от детей, которых опекает авиакомпания. Вчера они как раз были на экскурсии по интерактивной выставке «третье дыхание» и передали воинам свои искренние детские приветы.
«Невероятная такая встреча. И это уже нам повторно такие подарки дарят „Украинские вертолеты“. Сегодня мы получили 20 маков, генераторы, ноутбук для ребят, которые находятся „там“. Сейчас война технологий, поэтому такая помощь крайне важна. Когда ребята попадают в затруднительное положение, эти „птички“ сбрасывают необходимые запасы и помогают проводить разведывательные операции. Мы очень благодарны работникам авиакомпании, потому что они невероятные — помогают и военным, и деткам, и семьям погибших», — поделилась представительница 129-го отдельного батальона территориальной обороны Ольга.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ОО «Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии» во главе с Артемом Колюбаевым передали помощь на фронт.38
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