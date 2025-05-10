В Варшаве 9 мая у кладбища выставили на показ «Х…ло»

Более чем двухметровая скульптура в виде мужского полового органа с головой путина в каске на голове, имеющая пренебрежительное название «Х.ло», предстала 9 мая (в этот день так называемого «перемирия» рф продолжала наносить удары по Украине) перед российскими дипломатами и сторонниками «русского мира», которые в этот день традиционно возлагают цветы к памятнику советским солдатам перед кладбищем воинов Красной армии в Варшаве.

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«Российская дипломатия годами использовала это место для создания иллюзии преемственности победы над фашизмом и подчеркивания „непобедимости“ российского государства, — говорит лидер инициативы „Евромайдан-Варшава“ Наталья Панченко. — А мы — украинские и польские активисты — уже в четвертый раз после полномасштабного вторжения россии в Украину устраиваем стране-террористке перформансы, чтобы напомнить им и всему миру, что они, как граждане этой страны, несут ответственность за военные преступления, массовые убийства гражданского населения, депортацию детей, уничтожение гражданской инфраструктуры в Украине, беспрецедентное нарушение норм международного права. У нас тут своя традиция: останавливать эти попытки танцев на костях. Мы тут, чтобы правда была громче пропаганды и чтобы показать всему миру и самим террористам реальность, в которой россия — террористическая страна. Это не почтение памяти, это — кровавый цинизм».

Автор скульптуры — литовский художник Мартинас Гаубас — работал над ней около двух лет. Во время презентации своего гротескного произведения он сказал, что «Х…ло» символизирует изоляцию российского лидера от реальности, паранойю, страх и презрения к человеческой жизни. Форма скульптуры убийственно примитивна, насмешлива, резко политическая, наполнена символикой настолько, что каждому понятен заложенный в нее смысл.

Автор работы – литовский художник Мартинас Гаубас

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Первый раз официально эта скульптура засветилась в Литве во время акции, приуроченной к годовщине полномасштабного вторжения. С этого момента воспринимается как символ смелого художественного сопротивления русскому империализму.

«Скульптура стала символом встречи с правдой: россия — государство-террорист, путин — военный преступник, ордер на арест которого выдал Международный трибунал в Гааге, а россияне — нация убийц и террористов», — заявила Наталья Панченко на открытии экспозиции.

Сергею Андрееву и представителям пророссийских сил в сопровождении многочисленной охраны и полицейских пришлось идти к памятнику под крики «Террористы». Буквально переступая через человеческие тела, обернутые в белые простыни, вымазанные бутафорской кровью, которые символизировали убитых русскими украинцев.

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Вокруг были разбросаны игрушки — напоминание о погибших детях.

«Пока путин отдает приказы стирать города с лица земли, пытать, насиловать, уничтожать, пока Украина борется за жизнь, россия несет смерть и называет это «исторической миссией», — говорят организаторы перформанса.

Возложение цветов сопровождалось не только словесными перепалками между агрессивно настроенными людьми с российскими флагами и георгиевскими лентами и активистами. Местами они даже пытались оттаскивать «трупы», чтобы пройти дальше…

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Во время мероприятия была зачитана петиция от «Акции Демократии» и «Комитета обороны демократии» к власти Польши с требованием закрыть посольство россии в Польше, а посла террористической страны объявить персоной нонграта. «Он (Сергей Андреев. — Авт.) является функционером преступного террористического государства и пропагандистом войны. Его присутствие на территории Польши является оскорблением ценностей, на которых основывается наша конституция, права человека и солидарность с Украиной», — говорится в петиции.

Участники акции поддержали это требование своими подписями.

Эксклюзивный материал «В Берлине на распиаренном пропагандой СССР мемориале в Трептов-парке павшим советским воинам… нет ни одного имени погибшего советского солдата» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото, видео — страница Наталки Панченко в Фейсбуке

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