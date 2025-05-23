Отказ россии от переговоров в Ватикане: СМИ объяснили, почему путин боится ехать в Италию

Лидеры США и Европы рассматривают Ватикан как возможного посредника в мирных переговорах между россией и Украиной. Эту инициативу поддержал президент Дональд Трамп, заявив, что Папа Лев XIV выразил заинтересованность в урегулировании конфликта.

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Однако, как сообщает Bloomberg, кремль избегает продолжения переговоров, поэтому российские чиновники не планируют посещать Ватикан.

По данным источников Bloomberg, москва сосредоточена на начавшихся технических переговорах в Стамбуле, которые должны продолжиться именно там. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что договоренностей по переговорам в Ватикане пока нет.

Несмотря на это, европейские лидеры обсуждают возможность привлечения Святого Престола как нейтрального посредника, а перспективы переговоров на следующей неделе зависят от готовности россии участвовать в них.

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США также ведут диалог с Украиной, стремясь содействовать организации переговоров. При этом Вашингтон пытается избегать присутствия жестко настроенных лиц, в частности, Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию в Стамбуле.

Политический консультант Сергей Марков, близкий к кремлю, заявил, что путин не планирует посещать Италию — страну НАТО — из соображений безопасности, а также из-за того, что россия не считает Ватикан объективным игроком в переговорах.

Известно, что существует напряжение в отношениях между Римско-католической и русской православной церквями. Патриарх Кирилл, известный сторонник кремля и войны против Украины, открыто выступает против участия Папы Римского в мирном процессе.

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Кроме того, Италия как участник Международного уголовного суда юридически обязана арестовать путина в случае его прибытия, поскольку он находится под ордером на арест за военные преступления.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Киев готов к возможному провалу мирного соглашения Трампа.

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