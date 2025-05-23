«Возвращаем наших»: Украина и россия провели первый этап масштабного обмена пленными

Состоялся обмен пленными между россией и Украиной, о подготовке которого было договорено на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



Россия передала Украине 270 украинских военнопленных и 120 гражданских лиц.

ВІДЕО ДНЯ

Обмен произошел на границе Украины и Белоруссии.

«Возвращаем наших. Сегодня удалось реализовать первый этап договоренности, достигнутой во время переговоров в Турции: обмен 1000 на 1000. Домой возвращаются 390 украинцев — 270 военных и 120 гражданских» , — отметил чиновник.

По его словам, продолжение обмена будет в выходные.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Я благодарю каждого, кто работает 24/7 ради жизни и свободы наших граждан. Мы проверяем каждое имя, каждую деталь, чтобы никто не был забыт. Продолжим дипломатические усилия, чтобы возвращение наших людей домой стало реальностью для всех» , — добавил Ермак.

РЕКЛАМА

Напомним, 16 мая Украина и россия впервые за три года полномасштабной войны договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000».

22 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия передала Украине списки на обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». К подготовке привлечены ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека и команда Офиса президента.

Тогда же спикер президента россии Дмитрий Песков подтвердил, что и москва передала Киеву свой список на обмен.

Как сообщали «ФАКТЫ», 19 апреля также прошел обмен пленными. Тогда в Украину из российского плена вернулись 277 украинских защитников — воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники.

105

Читайте нас в Facebook