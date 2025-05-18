«1000 на 1000»: Буданов рассказал, когда может состояться самый масштабный обмен пленными между Украиной и россией

Масштабный обмен пленными между Украиной и россией в формате «тысяча на тысячу» может состояться в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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По мнению Буданова, это должно произойти на следующей неделе.

«Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам, вы же понимаете — будет обмен, скажем так, кого сможем забрать — того будем забирать», — уточнил он.

При этом глава ГУР Украины не указал, кто из пленных попадет в списки на обмен.

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Напомним, во время переговоров в Стамбуле 16 мая представители Украины и страны-агрессора договорились об обмене пленных в формате 1000 на 1000. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, точная дата уже определена.

«Мы знаем дату, но пока не будем ее говорить», — сказал он.

О предстоящем обмене также сообщило российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

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По информации CNN, вопрос обмена подняла турецкая сторона, когда переговоры начали заходить в «тупик». В списки могут попасть гражданские, военные и дети.

В частности, как сообщает агентство, один из турецких чиновников рассказал представителям СМИ, что переговоры между Украиной и россией 16 мая были «более положительными, чем ожидалось», а стороны воздержались от «обвинительных формулировок».

«В тот момент, когда казалось, что ситуация безвыходная, мы предложили обмен пленными, который будет включать в себя три категории — детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла, чтобы получить одобрение», — отметил чиновник.

Он добавил, что представителям делегации россии «казалось, нужно было меньше консультироваться, чем украинцам».

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«Это две стороны, которые садятся за стол переговоров, чтобы обсудить две разные вещи. Но тот факт, что они приехали в Стамбул, можно рассматривать, как их потребность найти выход», — резюмировал чиновник.

Как писали «ФАКТЫ», 19 апреля произошел большой обмен пленными между Украиной и россией. Тогда из российского плена вернулись 277 украинских защитников.

Фото: Кирилл Буданов. Офис президента Украины

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