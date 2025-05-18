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«1000 на 1000»: Буданов рассказал, когда может состояться самый масштабный обмен пленными между Украиной и россией
Масштабный обмен пленными между Украиной и россией в формате «тысяча на тысячу» может состояться в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.
По мнению Буданова, это должно произойти на следующей неделе.
«Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам, вы же понимаете — будет обмен, скажем так, кого сможем забрать — того будем забирать», — уточнил он.
При этом глава ГУР Украины не указал, кто из пленных попадет в списки на обмен.
Напомним, во время переговоров в Стамбуле 16 мая представители Украины и страны-агрессора договорились об обмене пленных в формате 1000 на 1000. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, точная дата уже определена.
«Мы знаем дату, но пока не будем ее говорить», — сказал он.
О предстоящем обмене также сообщило российское пропагандистское агентство «РИА Новости».
По информации CNN, вопрос обмена подняла турецкая сторона, когда переговоры начали заходить в «тупик». В списки могут попасть гражданские, военные и дети.
В частности, как сообщает агентство, один из турецких чиновников рассказал представителям СМИ, что переговоры между Украиной и россией 16 мая были «более положительными, чем ожидалось», а стороны воздержались от «обвинительных формулировок».
«В тот момент, когда казалось, что ситуация безвыходная, мы предложили обмен пленными, который будет включать в себя три категории — детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла, чтобы получить одобрение», — отметил чиновник.
Он добавил, что представителям делегации россии «казалось, нужно было меньше консультироваться, чем украинцам».
«Это две стороны, которые садятся за стол переговоров, чтобы обсудить две разные вещи. Но тот факт, что они приехали в Стамбул, можно рассматривать, как их потребность найти выход», — резюмировал чиновник.
Как писали «ФАКТЫ», 19 апреля произошел большой обмен пленными между Украиной и россией. Тогда из российского плена вернулись 277 украинских защитников.
Фото: Кирилл Буданов. Офис президента Украины125
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