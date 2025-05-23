Современные и безопасные условия обучения: в Каменском обновили лицей, где выросло не одно поколение горожан

В прифронтовом Каменском продолжают создавать безопасные условия обучения. Общество во главе с мэром Андреем Белоусовым активно работает над долгосрочными целями, такими как модернизация образовательной инфраструктуры. В частности, провели реновацию лицея, в котором выросло не одно поколение горожан. Он представляет собой основное трехэтажное здание, построенное еще в 1936 году. Об этом рассказал мэр города Андрей Белоусов.

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«За десятилетие в заведении выросло не одно поколение жителей Каменского. Он играет важную роль в жизни микрорайона как центр образования и культуры», — подчеркнул Белоусов.

По его словам, вместе с начальником Днепропетровской областной военной администрации Сергеем Лысаком открыли после капитального ремонта второй корпус Лицея № 20.

«Работы выполнены за счет областного бюджета при софинансировании с городским. В здании полностью обновлена внутренняя отделка, заменены все инженерные сети, утеплен фасад, отремонтирована кровля. Созданы современные и безопасные условия обучения. В корпусе размещены административные и учебные кабинеты, спортивный зал», — рассказал Андрей Белоусов.

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По его словам, это уже второй этап обновления лицея.

«В прошлом году был завершен капитальный ремонт первого корпуса. Разрабатывается проектно-сметная документация для капитального ремонта третьего корпуса» , — добавил городской голова.

Он подчеркнул, что это позволит завершить комплексную модернизацию учебного заведения.

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«Спасибо Сергею Лисаку за системную поддержку нашего города. Благодарю всех, кто работает для развития Каменского. Вместе строим сильную, современную и успешную общину» , — сказал Белоусов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в начале 2024 года в Каменском заработал мощный «Волонтерский центр», объединивший жителей и ставший своеобразным духовным хабом, местом силы для горожан и вынужденных переселенцев.

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