- 20:21 Современные и безопасные условия обучения: в Каменском обновили лицей, где выросло не одно поколение горожан
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Современные и безопасные условия обучения: в Каменском обновили лицей, где выросло не одно поколение горожан
В прифронтовом Каменском продолжают создавать безопасные условия обучения. Общество во главе с мэром Андреем Белоусовым активно работает над долгосрочными целями, такими как модернизация образовательной инфраструктуры. В частности, провели реновацию лицея, в котором выросло не одно поколение горожан. Он представляет собой основное трехэтажное здание, построенное еще в 1936 году. Об этом рассказал мэр города Андрей Белоусов.
«За десятилетие в заведении выросло не одно поколение жителей Каменского. Он играет важную роль в жизни микрорайона как центр образования и культуры», — подчеркнул Белоусов.
По его словам, вместе с начальником Днепропетровской областной военной администрации Сергеем Лысаком открыли после капитального ремонта второй корпус Лицея № 20.
«Работы выполнены за счет областного бюджета при софинансировании с городским. В здании полностью обновлена внутренняя отделка, заменены все инженерные сети, утеплен фасад, отремонтирована кровля. Созданы современные и безопасные условия обучения. В корпусе размещены административные и учебные кабинеты, спортивный зал», — рассказал Андрей Белоусов.
По его словам, это уже второй этап обновления лицея.
«В прошлом году был завершен капитальный ремонт первого корпуса. Разрабатывается проектно-сметная документация для капитального ремонта третьего корпуса» , — добавил городской голова.
Он подчеркнул, что это позволит завершить комплексную модернизацию учебного заведения.
«Спасибо Сергею Лисаку за системную поддержку нашего города. Благодарю всех, кто работает для развития Каменского. Вместе строим сильную, современную и успешную общину» , — сказал Белоусов.
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