Семья полицейских пострадала в серьезном ДТП в Кривом РОге: шесть человек в больнице (фото)

Недавно в Полтавской области в ДТП погибли полицейский и военный из ТЦК, а накануне вечером в дорожно-транспортное происшествие попала, как утверждают местные медиа, семья полицейских из Кривого Рога.

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Так, в полиции Днепропетровщины отмечают, что событие произошло на улице 80-й десантно-штурмовой бригады Саксаганского района города Кривой Рог — Mazda 6 столкнулось с деревом, травмированы 6 человек.

«С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали с изуродованного автомобиля женщину 2000 года рождения и ребенка 2018 года рождения. Спасенных передали работниками экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», — говорится в сообщении.

В ДТП пострадали шесть человек. Фото ГСЧС

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Между тем издание 056.ua уточняет, что в машине зажало женщину-водителя с ее ребенком. У женщины переломаны обе ноги, у мужчины одна рука, а их дочь ударилась головой.

Издание пишет, что супруги — сотрудники полиции. Женщина занимает должность участковой в отделении № 4, а ее муж — из Криворожского районного управления. Во время ДТП они были не на службе.

Напомним, что смертельная авария произошла на днях в Харькове, где столкнулись Skoda и многотонная фура, и погибли три человека.

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Фото ГСЧС

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