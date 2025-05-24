Все в наших руках: Украина может уничтожить в ближайшее время три российских Ту-95МС

Оккупанты хотят провести плановый ремонт и модернизацию 6 стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС, из которых обстреливают Киев и другие украинские города. Три из них должны быть доставлены в Таганрог. Этот город находится всего в 150 км от линии фронта. Поэтому перед Силами обороны Украины открывается определенное окно возможностей, убежден военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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«Данные о планах модернизации стратегической авиации врага опубликовала одна частная разведывательная компания Dallas. По планам, 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС должны пройти плановый ремонт, вероятно, с определенной модернизацией. Три из них должны быть доставлены для ремонта в Таганрог. Судя по смете, составляющей более 15 млрд рублей, там должен быть сложный набор работ. Скорее всего, враг планирует модернизировать эти самолеты и установить пилоны для ракет Х-101, чтобы получить больше возможностей для ракетных ударов по территории Украины», — отмечает эксперт.

Он добавил, что примерно половина российских Ту-95МС имеет пилоны для внешней подвески для ракет Х-101, другая половина — для старых Х-55.

«Если все так и будет с ремонтом, есть отличная возможность, чтобы сократить парк стратегической авиации рф минимум на три самолета ТУ-95МС», — убежден Иван Киричевский.

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Ранее эксперт объяснил, что нужно сделать, чтобы россия не смогла использовать стратегическую авиацию для ударов по Украине.

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