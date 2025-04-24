Основное направление удара — Киев: чем россия обстреливала ночью Украину и сколько ракет и дронов не достигли цели

Во время масштабной атаки с воздуха, когда россияне били по Украине «Шахедами», баллистикой и крылатыми ракетами, враг применил в общей сложности 215 средств нападения.

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В Генштабе ВСУ отметили, что основной удар врага был направлен на Киев, где погибли девять человек, десятки ранены и есть разрушения жилых домов.

Россияне применили:

11 баллистических ракет «Искандер-М"/KN-23 (районы пусков — Брянская, Воронежская, Курская обл. — рф.);

37 крылатых ракет Х-101, запущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков — Саратовская обл.);

6 крылатых ракет «Искандер-К» (район пусков — Донецкая обл.);

12 крылатых ракет «Калибр» (из акватории Черного моря);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская обл.);

145 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (рф); Чауда (Крым)).

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 112 воздушных целей:

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7 баллистических ракет «Искандер-М"/KN-23;

31 крылатую ракету Х-101;

6 крылатых ракет «Калибр»;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

64 ударных БпЛА Shahed.

Еще 68 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утеряны (без негативных последствий).

«В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности, пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей», — добавили в Генштабе.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельнитчина.

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На удары по Украине отреагировал президент Владимир Зеленский, который отметил, что уже прошло сорок четыре дня, как Украина согласилась с предложением США о полном прекращении огня и ударов, а страна-агрессор россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это.

«Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Примерно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще почти 150 ударных беспилотников. К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на это время более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что сокращает свой визит в ЮАР и возвращается в Украину.

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Напомним, что накануне российские военные нанесли удар по автобусу, который вез на смену работников предприятия в Марганце на Днепропетровщине. Тогда погибли 9 пассажиров автобуса, более тридцати получили ранения.

Фото ГСЧС

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