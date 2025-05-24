В Украине планируют обновить механизм перерасчета пенсий: что изменится

В Украине правительство хочет пересмотреть механизм проведения перерасчетов пенсий, сделав его действенным и предсказуемым для лиц, которые сейчас получают пенсии. Соответствующий проект закона размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Так, как отмечается в пояснительной записке к документу, для соблюдения требований Меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом Кабмин должен принять все необходимые меры для улучшения и упрощения пенсионной системы.

Проект предлагает сделать обязательной индексацию пенсий для бывших государственных служащих и военных.

Согласно законопроекту, пенсии, назначенные в соответствии с законом «О государственной службе», ежегодно с 1 марта перечисляются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения. Кроме того, пенсии, назначенные военнослужащим и членам их семей, с 1 марта ежегодно перечисляются с учетом роста денежных доходов населения.

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