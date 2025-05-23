Доплаты к пенсиям: кто скоро получит до 2361 гривны дополнительно в месяц

Из-за войны и связанных с ней проблем многие украинцы, к сожалению, не могут рассчитывать на улучшение своей жизни благодаря индексации пенсий.



В то же время в такой ситуации остается надеяться только на доплаты к пенсиям, пишет издание «На пенсии».



Как известно, в Украине предусмотрено несколько видов доплат. В частности, доплата почетным донорам.

ВІДЕО ДНЯ

Согласно законодательству, почетные доноры Украины, то есть лица, которые при жизни бесплатно сдали 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы крови, или 40 доз клеток крови (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты), могут получать прибавку к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума. В 2025 году эта сумма составляет 292 грн.

Для получения доплаты нужно подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление, предоставив удостоверение почетного донора.

Возрастные доплаты к пенсии также предусмотрены по достижении человеком определенного возраста:

РЕКЛАМА

- после достижения 70 лет — 300 гривен;

- после достижения 75 лет — 456 гривен;

- после достижения 80 лет — 570 гривен.

РЕКЛАМА

Такие доплаты к пенсии назначаются автоматически, без обращений в Пенсионный фонд.



Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, имеют право на специальные доплаты за уход. Размер таких доплат составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (в 2025 году это 944,4 гривни).

Для получения таких доплат следует написать соответствующее заявление в ПФУ, предъявив заключение врачебно-экспертной комиссии.

Доплаты к пенсии за проживание в загрязненной зоне могут получать пенсионеры, которые не работают и постоянно проживают в зоне обязательного или безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения. Они могут получать по 2361 гривни в месяц.

Обязательным условием для обозначения таких выплат является наличие удостоверения личности, пострадавшей в результате Чернобыльской катастрофы.

РЕКЛАМА

Также напомним еще одну хорошую новость — в июне некоторые пенсионеры получат деньги за несколько месяцев после пересчета.

1152

Читайте нас в Facebook