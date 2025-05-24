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Линдси Лохан после возвращения в Голливуд столкнулась с проблемами
Линдси Лохан после рождения первенца вернулась в Голливуд. Однако работа в этой области может негативно отразиться на других аспектах жизни, таких как семья, считает она.
«Мне нравится полностью отдаваться работе. Но когда я со своим сыном, я хочу полностью отдаться ему, когда с мужем, я хочу полностью отдаться ему, — сказала звезда «Великолепной пятницы». — Я думаю, что массаж — это хорошо. Как-то вечером я сказала мужу: «Мы делаем массаж для пары, это не обсуждается, это просто происходит. И объятия с сыном перед сном — это на самом деле очень меня расслабляет, просто держать его на руках. Я просто хочу наслаждаться этими моментами», сообщает Geo.tv.
В другом интервью 38-летняя звезда сериала «Злые девушки» рассказала о том, как она принимает свой возраст, снова снимаясь в фильмах.
«Я чувствую себя прекрасно, я очень счастлива, мне нравится то, что я делаю. Мне кажется, что когда я была моложе, все происходило так быстро, — сказала она. — Теперь приятно, что я старше и мудрее, и я знаю, как найти минутки для себя, чтобы расслабиться».
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева публично обратилась к внуку Никите, недавно отметившему 34-й день рождения и едва не ставшему жертвой «разборок» между полицией и криминальными элементами.
Фото: instagram.com/lindsayy_lohan/186
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