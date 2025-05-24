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Тигров ждут откровения, а Змеи окажутся в центре событий: восточный гороскоп на 26 мая — 1 июня

16:54 24 мая 2025
Восточный гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 года

Специалисты по Восточным гороскопам составили прогноз на неделю (с 26 мая по 1 июня). Гороскоп поможет не потеряться в этом периоде и подскажет, как использовать последние дни мая и начало июня во благо, пишет slovofraza.com.

Крыса
Сейчас не время для перемен — выбирайте стабильность. Проверенные решения принесут больше пользы, чем спонтанные шаги. Сосредоточьтесь на главном, избегайте суеты и сохраняйте холодный разум.

Бык
Ощущение дискомфорта — сигнал, что вы не там, где должны быть. Не бойтесь уйти от привычного ради внутреннего спокойствия. Важно слушать себя и не терпеть среду, где ваша энергия угасает.

Тигр
Неделя может принести разочарования в близких, но это шанс увидеть правду. Не держитесь за иллюзии — лучше узнать сейчас, кто вам друг, чем позже столкнуться с большими проблемами.

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Кролик
Избавьтесь от негатива — обиды, зависть и уныние только мешают. Погрузитесь в добрые дела и творчество, направьте энергию в позитив — это откроет путь к внутреннему свету и гармонии.

Дракон
Отбросьте обиды и откройтесь примирению. Сейчас особенно важно наладить отношения и восстановить душевный баланс. Добрые поступки и поддержка вернутся вам сторицей.

Змея
Змеи окажутся в центре событий. Их интуиция и наблюдательность помогут избежать ошибок и раскрыть потенциал. Используйте свои скрытые таланты — именно сейчас вы можете проявить себя наилучшим образом.

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Лошадь
Эмоциональный подъем и маленькие радости укажут путь к переменам. Чтобы двигаться вперед, освободитесь от прошлого. Прислушивайтесь к знакам и отпускайте все, что мешает.

Коза
В работе — стабильность и успех, в личной жизни — риск конфликтов. Проявите терпение и заботу. Поддержка близких принесет гармонию и укрепит связи.

Обезьяна
Сейчас главное — находиться в комфортной атмосфере. Избегайте токсичного общения, берегите энергию. Общение с родными и уединение помогут сохранить внутреннее равновесие.

Петух
Будьте решительны в чувствах, но осторожны в деньгах. Время подходящее для сближения, признаний и укрепления отношений. Смелость станет ключом к счастью в любви и личных отношениях.

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Собака
Май заканчивается с переменами — дайте новому войти в жизнь. Возможны полезные знакомства и обновления. Примите критику от близких как помощь, а не упрек — она может многое изменить.

Свинья
Время учиться на ошибках и расти. Не бойтесь трудностей — главное быть искренними. Ложь сейчас особенно разрушительна, а правда — ваш путь к внутренней силе.

Ранее известный астролог Людмила Булгакова специально для «ФАКТОВ» составила гороскоп на май 2025 года для всех знаков зодиака. По мнению Людмилы, месяц принесет удачу и благополучие жителям Земли, он считается одним из самых благоприятных в году.

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