Как переселенцам получить «декретные», если работодатель остался на оккупированной территории: объясняют юристы

В Украине из-за войны многие люди стали переселенцами. Юристы рассказали, что делать, чтобы получить пособие по беременности и родам, если работодатель остался на временно оккупированной территории, пишет Юридичний порадник для ВПО.

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Так, гражданам, которые находятся в трудовых отношениях и переместились с временно оккупированных территорий или с территорий, где ведутся активные боевые действия, и не смогли получить от своего работодателя страховые выплаты в связи с временной потерей трудоспособности, выплаты предоставляются за счет Пенсионного фонда Украины.

Как их получить

Обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и предоставить следующие документы:

- оригинал и копию справки о взятии на учет ВПЛ;

- оригинал и копию паспорта гражданина Украины;

- оригинал и копию справки о присвоении идентификационного налогового номера;

- листок нетрудоспособности (в случае, если он выдан в бумажной форме).

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Остальную необходимую информацию специалисты Пенсионного фонда должны самостоятельно получить из реестров (например, из Реестра листков нетрудоспособности, Реестра застрахованных лиц и т. п. ). Выплаты в этом случае поступят непосредственно на банковский счет заявительницы. Женщинам, которые не являются ВПО, но их работодатели находятся на временно оккупированной территории и не могут выполнить обязанности по начислению и выплате такой помощи, пособие по беременности и родам выплачивается органами ПФУ в аналогичном порядке.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине недавно изменили порядок оформления и выдачи справок переселенцам.

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