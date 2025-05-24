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Как переселенцам получить «декретные», если работодатель остался на оккупированной территории: объясняют юристы
В Украине из-за войны многие люди стали переселенцами. Юристы рассказали, что делать, чтобы получить пособие по беременности и родам, если работодатель остался на временно оккупированной территории, пишет Юридичний порадник для ВПО.
Так, гражданам, которые находятся в трудовых отношениях и переместились с временно оккупированных территорий или с территорий, где ведутся активные боевые действия, и не смогли получить от своего работодателя страховые выплаты в связи с временной потерей трудоспособности, выплаты предоставляются за счет Пенсионного фонда Украины.
Как их получить
Обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и предоставить следующие документы:
- оригинал и копию справки о взятии на учет ВПЛ;
- оригинал и копию паспорта гражданина Украины;
- оригинал и копию справки о присвоении идентификационного налогового номера;
- листок нетрудоспособности (в случае, если он выдан в бумажной форме).
Остальную необходимую информацию специалисты Пенсионного фонда должны самостоятельно получить из реестров (например, из Реестра листков нетрудоспособности, Реестра застрахованных лиц
Как писали «ФАКТЫ», в Украине недавно изменили порядок оформления и выдачи справок переселенцам.24
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