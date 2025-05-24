«Самое мучительное — объяснять дочке, что папа больше ее не обнимет»: история защитника из Винницкой области, который через год после исчезновения вернулся «на щите»

Мужественный, стопроцентный добряк, справедливый и трудолюбивый — так отзываются родные и близкие о защитнике Игоре Пастушенко. В июле 2022 года его мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. Через несколько месяцев он получил тяжелое ранение. После длительной реабилитации боец снова вернулся на фронт, не изменив своему долгу. После обучения в Германии защитник был направлен на службу в Запорожскую область. Осенью 2023 года во время выполнения боевого задания главный сержант взвода пропал без вести. Лишь через год бойца смогли наконец похоронить . Дома воина ждали жена, двое детей, сестра, родители. Посмертно он награжден орденом «За мужество» III степени. Также семья готовит петицию, чтобы защитник посмертно получил звание Героя Украины.

«Игорь мечтал купить дом, открыть собственную СТО»

— Игорь вырос в Дзюнькове Винницкой области. Как муж всегда говорил: «Это село для меня центр Украины». Каждый раз, как мы ездили туда к родным и проезжали стелу с названием населенного пункта, у любимого начинались танцы за рулем и появлялась улыбка до ушей, — рассказывает «ФАКТАМ» жена героя Ольга Пастушенко. — У мужа были очень теплые отношения с сестрой Аленой, обожал двух своих племянников. Племянница Викуся была ему еще и единственной крестницей, которую он ласково называл Куця. Я благодарна его родителям Ирине Владимировне и Андрею Романовичу за такого прекрасного сына. Они очень тяжело переживают потерю…

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По характеру Игорь рос очень упрямым и настырным, но при этом был весельчаком, всегда на позитиве… И всегда и везде рисовал «КамАЗы». Потом научился крутить гайки. Мама Игоря не раз шутила, что он с гайкой в руках будто родился. По образованию он автомеханик-электрик, учился в Винницком техническом колледже.

— Как вы познакомились с любимым?

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— На работе. Мы вместе работали у фермера. Сначала ни он, ни я не были настроены на отношения, тем более у Игоря предыдущий брак не сложился, но он всячески помогал сыну. Однако так случилось, что мы чем-то друг друга зацепили, после чего старались на работе пересечься. Мы часто вспоминали, что «мариновали» друг друга взглядами где-то три месяца. А потом я увидела, как внимательно он заботился обо мне, и в конце концов мы поженились.

Родилась дочь Доминика, которой сейчас 5 лет. Он был заботливым, внимательным, ответственным и ласковым папой. К дочери мог просто обратиться по имени, чтобы она успокоилась. В первую очередь отдаст от себя ради того, чтобы у детей было лучше. У мужа была мечта, чтобы его семья ни в чем не нуждалась, он хотел приобрести собственный дом, открыть собственную СТО, где мог бы заниматься любимым делом, иметь возможность радовать семью. Но это было до войны, после начала полномасштабного вторжения мечта мгновенно изменилась — прежде всего он мечтал о безопасности семьи и окончании войны.

"Игорь был заботливым, внимательным, ответственным и ласковым папой", - вспоминает жена бойца Ольга

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— Как Игорь попал на войну и какова была реакция вашей семьи?

— В июле 2022 года он был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. Помню, как любимый позвонил и сказал, что счастлив, потому что попал в 80-ю десантно-штурмовую бригаду. Отговаривать было уже поздно, потому что он сам горел этим, с рождения был патриотически настроен и всегда говорил, что, кроме Украины, больше нигде места себе искать не планирует. Даже ездить за границу не хотел, ни отдыхать, ни на работу.

"Игорь был очень счастлив, когда попал в 80-ю десантно-штурмовую бригаду", - рассказывает Ольга

В сентябре того же года он получил тяжелое ранение на востоке Украины. После длительной реабилитации, снова вернулся на фронт, не изменив своему долгу. В декабре 2022 года он уехал на Донбасс. Там творился настоящий ад. Вскоре его перевели в 82-ю отдельную десантно-штурмовую Буковинскую бригаду, прошел обучение на сержанта. Далее был направлен на обучение в Германию в городе Рамштайн. Затем Игорь исполнял обязанности инструктора до командировки в Запорожскую область. О войне он не хотел говорить. У него остались болезненные воспоминания о гибели побратимов. Но со временем, когда внутри жгло, рассказывал интересные для него моменты, воспоминания о ребятах.

Даже в самых тяжелых условиях Игорь умел поддержать побратимов шуткой и добрым словом

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«Муж говорил, что, возможно, это будет его последняя поездка в зону боевых действий»

— Когда вы последний раз видели мужа, когда последний раз слышали? Предчувствовали беду?

— Наверное, мы что-то такое чувствовали, только не хотели верить в плохое… Помню, его мама просила побольше фотографировать мужа, потому что мало фотографий есть на память. Игорь, когда был дома, то сказал, что, вероятно, это будет его последняя поездка в зону боевых действий… Последняя наша встреча состоялась 6 июля 2023 года, когда перегоняли машину для мужа в Запорожскую область. 18 сентября, как всегда, пообщались с ним, он сообщил, что ожидает выхода на задание, поэтому несколько дней может не быть связи. Но около десяти вечера дочь еще захотела сказать, как сильно любит папу и что он для нее УКРАИНА. Это было последнее, что муж слышал от близких…

"Последняя наша встреча была 6 июля 2023 года, когда перегоняли автомобиль для мужа в Запорожскую область", - вспоминает Ольга

— Что вам известно об обстоятельствах его гибели?

— Детали скрывались, нам сообщили ошибочное место исчезновения — Малая Токмачка. Но в ходе собственного расследования обнаружилось, что Игорь находился на окраине Вербового. Знаем, что в тот день произошел вражеский артиллерийский обстрел из противотанковых ракетных комплексов. Оккупанты также применили FPV-дроны по их позициям. Все это длилось 7 часов.

— Как узнали трагическое известие?

— 21 сентября прошлого года отец мужа вечером позвонил моей матери и попросил сообщить информацию об исчезновении. Через полгода, 13 мая, мне позвонил следователь из Черкасс и сообщил, что им было доставлено тело по репатриационному обмену с вражеской стороны с документами на Пастушенко Игоря Андреевича. Но попросили сдать второй ДНК-образец для проведения экспертизы. 13 сентября уже сообщили результаты, что было совпадение с ДНК дочери и отца мужа. К большому сожалению, наши надежды в мгновение были жестоко разбиты… Похоронили мы нашего героя при въезде в любимое и родное ему село Дзюнькив. Таково было его желание — быть похороненным именно там, если с ним что-то случится.

"Похоронили мы Игоря при въезде в любимое и родное ему село Дзюньков. Таким было его желание", - рассказывает жена героя

— Как вы переживаете страшную потерю?

— Очень тяжело. Передать неописуемую боль, которая осталась с нами на всю жизнь, невозможно. В той могиле была похоронена вся наша семья, только его боль закончилась, а мы с самым трудным остались на этом свете. Самое мучительное из всего этого — объяснять дочке, что ее папа больше не обнимет и не побалует. Трудно видеть, как больно собственному ребенку, и облегчить эту боль невозможно…

— Что хотели бы сделать в честь мужа?

— Помочь освободить из плена побратимов мужа. Дело в том, что военных 80 бригады ДШВ не было в обменах 23 месяца, первых обменяли только 19 марта этого года. Это были двое бойцов. И еще одного освободили 6 мая. Мы с дочкой присоединились к ОО «Всегда первые должны быть дома» и решили помочь вернуть всех побратимов мужа. Для нас это будет значительная победа — помочь вернуться отцам, братьям, мужьям и сыновьям в родной дом, потому что их родные живут лишь надеждой и единственной мечтой.

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