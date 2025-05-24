У россиян есть четыре месяца: что говорят аналитики о летнем наступлении оккупантов

Россия, угрожавшая захватить новые области Украины, продолжает накопление войск и военной техники вблизи границы с Харьковской областью. Военные предупреждают о подготовке к новому этапу боевых действий, пишет Sky News.

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Так, после вытеснения украинских войск из Курской области то, что осталось от 50-тысячной российской армии, расположилось по ту сторону границы с Харьковской областью.

Военный аналитик из Королевского объединенного института войск Майкл Кларк предположил, что у Кремля есть «четырехмесячное окно», чтобы совершить прорыв в Украине в этом году.

По его словам, угроза атаки на приграничные города, в частности, Харьков и Сумы, сохраняется.

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«Я думаю, они должны знать, что это их последний год наращивания вооружений, прежде чем они достигнут плато», — сказал Кларк, имея в виду проблемы россии с производством танков.

До сих пор россия использовала свои огромные запасы техники, оставшиеся с советских времен, причем только около 25% ее бронетехники поступает из нового производства.

Военный эксперт Джек Уотлинг, предполагает, что летнее наступление россии будет не стремительным прорывом, а постепенным усилением давления на фронте.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно Украина предотвратила создание россиянами ударного «кулака» для наступления на Харьковщину и Сумщину.

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