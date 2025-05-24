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У россиян есть четыре месяца: что говорят аналитики о летнем наступлении оккупантов
Россия, угрожавшая захватить новые области Украины, продолжает накопление войск и военной техники вблизи границы с Харьковской областью. Военные предупреждают о подготовке к новому этапу боевых действий, пишет Sky News.
Так, после вытеснения украинских войск из Курской области то, что осталось от 50-тысячной российской армии, расположилось по ту сторону границы с Харьковской областью.
Военный аналитик из Королевского объединенного института войск Майкл Кларк предположил, что у Кремля есть «четырехмесячное окно», чтобы совершить прорыв в Украине в этом году.
По его словам, угроза атаки на приграничные города, в частности, Харьков и Сумы, сохраняется.
«Я думаю, они должны знать, что это их последний год наращивания вооружений, прежде чем они достигнут плато», — сказал Кларк, имея в виду проблемы россии с производством танков.
До сих пор россия использовала свои огромные запасы техники, оставшиеся с советских времен, причем только около 25% ее бронетехники поступает из нового производства.
Военный эксперт Джек Уотлинг, предполагает, что летнее наступление россии будет не стремительным прорывом, а постепенным усилением давления на фронте.
Как писали «ФАКТЫ», недавно Украина предотвратила создание россиянами ударного «кулака» для наступления на Харьковщину и Сумщину.201
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