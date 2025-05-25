ПФУ увеличил выплату пенсий за последний месяц: кому ждать надбавки в июне

Пенсионный фонд Украины тратит каждый месяц разные суммы денег на пенсии. Это происходит, в частности, в те периоды, когда украинцам выплачиваются проиндексированные выплаты, которые, к сожалению, не спасают людей от бедности.



Известно, что Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за май 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 67,8 млрд. гривен, сообщили в ПФУ.

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В общей сложности сумма выросла на 0,4 млрд гривен по сравнению с апрелем, когда на пенсии направили 67,4 млрд гривен.

Значительное повышение было в марте, когда после индексации было выплачено 67,4 млрд. гривен. В феврале на пенсионные выпали направили 62,2 млрд гривен, в январе — 61,7 млрд гривен.

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделение почтовой связи или на банковский счет. Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.



В июне Пенсионный фонд выплатит дополнительные суммы работающим пенсионерам. Выплата перечисленных пенсий будет производиться начиная с июня с учетом доплаты за апрель и май.



По данным Минсоцполитики, перерасчет пенсий в этом году будет произведен для 629 тыс. работающих пенсионеров.

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Данные в прошлом году свидетельствуют, что повышение после перерасчета будет минимальным (в 2024 году размер повышения с учетом только страхового стажа составил 86,24 гривны, а с учетом страхового стажа и заработной платы — 168,65 гривны).

Среди 10,3 млн. пенсионеров Украины продолжают работать 2,9 млн. человек. Средний размер выплат у них выше. По данным ПФУ, в апреле 2025 года средний размер пенсий составил 6 341,11 грн, у работающих пенсионеров — 6 862,86 грн.

Также отметим, что Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2025 провел автоматический перерасчет пенсий. Пенсионные выплаты индексированы на 11,5% с учетом инфляции и повышения зарплат в Украине.

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Плановая индексация пенсий в марте привела к повышению выплат на 9,5%. Средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 552,06 грн, или на 9,5%, до 6 341,11 грн на 1 апреля. В сравнении с размером пенсий год назад (апреле 2024 года) пенсии выросли на 10,4%. В то же время, потребительские цены в марте 2025 года были на 14,6% выше, чем год назад. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 4%. Ежегодная индексация является фактически единственным способом повышения пенсий. Других важных повышений в 2025 году не будет.

Впрочем, стоит напомнить, что пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС пенсионеры получат дополнительно 2361 грн.

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