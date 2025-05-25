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Не пережил тяжелого ранения: на Киевщине попрощались с бойцом, который ушел на фронт добровольцем
Киевщина отдала последние почести еще одному мужественному защитнику. В последний путь односельчане провели воина Валерия Самуру, чей воинский путь является примером проявления самоотверженности и мужества. Он оставил за собой героический след, сообщает Обуховская община.
«Валерий с раннего возраста остался без родителей. Поступил в специализированный лицей, где получил профессию штукатура. Долгое время проживал в Виннице, работал на сахарном заводе. Впоследствии жизнь привела его в другие города — Одессу, Киев, где трудился на стройках. Именно в Киеве Валерий встретил свою будущую жену Наталью, родом из Обухова. Так он оказался здесь — семья поселилась в селе Германовка. В 2011 и 2013 годах в семье родились сын Максим и дочь Эвелина. Валерий много работал, занимался установкой памятников, охотно принимался за разные дела. Был искренним, общительным, имел много друзей и всегда приходил на помощь тем, кто в этом нуждался», — говорится в сообщении.
В первые дни большой войны Валерий Самура добровольно обратился в военкомат. Считал, что его место на фронте. Прошел подготовку в учебном центре в Чернигове, после чего служил в составе Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого, был направлен в Славянск и Покровск. Впоследствии переведен в 22-ю отдельную механизированную бригаду. Воевал на территории Сумской области.
«Во время выполнения военного задания получил ранение. Валерий мужественно переносил трудности, не делился болью, не жаловался. Из-за травм и осложнений, которых вовремя не удалось вылечить, его состояние стремительно ухудшилось. Он попал в больницу уже в тяжелом состоянии. 15 мая 2025 года в Главном военном клиническом госпитале Валерий Самура скончался», — сообщают земляки.
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