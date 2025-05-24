Всю жизнь посвятил армии: на войне погиб защитник из Хмельницкой области

В Хмельнитчину «на щите» вернулся еще один защитник Украины. Славутская громада отдала дань уважения человеку, который стал настоящим олицетворением мужества, преданности и любви к Родине — Александру Полончуку. Его имя не просто вписано в список погибших. Это история жизни, полной жертвенности, долга и любви, сообщает городской совет. Ему навеки 50 лет.

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«Путь Александра был определен судьбой — служить людям. Он получил образование в Ровенском медицинском училище, стал фельдшером и работал в службе скорой помощи городской больницы Славуты. Он спасал жизнь, держал за руку тех, кому было страшно, и дарил надежду там, где ее почти не оставалось. Но этого ему было мало. Александр поступил в Киевский институт Сухопутных войск, получил полное высшее образование по специальности „Транспортные средства высокой проходимости“ и стал инженером-механиком. И с тех пор — служба Родине. Молодой лейтенант Полончук начал свой офицерский путь в 1998 году в воинской части А-1766 в Славуте командиром танкового взвода. Но он был не просто командиром. Он был вдохновителем, ведущим за собой — человеком чести, человеком примера», — говорится в сообщении.

После расформирования части Александр Полончук продолжил службу в Яворове Львовской области, тогда в воинской части А1358. В 2014 году встал на защиту страны. В 2016—2018 годах он участвовал в антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей.

«В августе 2018 года вышел на пенсию по выслуге лет в звании майора. Казалось бы — пора жить спокойно, рядом с родными, беречь каждый миг. Но сердце настоящего Воина не могло оставаться в стороне, когда 24 февраля 2022 года россия начала полномасштабное вторжение. В апреле его мобилизовали. 14 мая 2025 г. во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Ивановка Синельниковского района майор погиб… Для семьи он был незаменим. Любил больше всего свою дочь Настеньку, берег родителей, поддерживал друзей. В нем было столько света, что хватало на всех вокруг», — рассказали земляки героя.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Донецкой области погиб боец с Одесчины Никита Деордица, на счету которого десятки блестяще выполненных боевых задач.

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