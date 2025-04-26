Вражеский дрон не дал шансов спастись: на Харьковщине погиб воин с Киевщины

На войне погиб защитник из Исаек Сергей Цюрупа. Инспектор пограничной службы комендатуры быстрого реагирования погиб 11 апреля, сообщает Богуславский городской совет. Бойцу навеки 48 лет.

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«Сергей получил профессию тракториста, далее устроился на работу в местный колхоз. Сначала был разнорабочим, а потом стал работать трактористом. Впоследствии переехал к старшей сестре Надежде, которая проживает в Киеве, и пошел работать разнорабочим на фармацевтический склад. Почти год жил в столице, однако сердце тянулось к родному селу. Вернулся домой и к своему трактору. Работал до распада колхоза, а потом начал ездить на заработки, чтобы заработать на жизнь. Со временем пришлось осесть в селе, потому что заболела мама. Тогда Сергей Петрович стал совмещать работу на сельской пилораме с уходом за матерью», — говорится в сообщении.

Последние годы, вспоминают земляки, мужчина подрабатывал разнорабочим. В январе 2025 года он был призван на защиту страны. К сожалению, 11 апреля защитник принял последний бой. Произошло это возле села Каменка Харьковской области в результате сбросов с вражеских БпЛА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели 31-летнего воина с Полтавщины.

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