«Банки становятся святее Папы»: по ком ударят ограничения на денежные переводы

С 1 июня в Украине вступают в силу новые ограничения на карточные денежные переводы, которые будут касаться физических лиц в зависимости от уровня финансового риска. Для клиентов среднего и низкого риска месячный лимит снижается до 100 тысяч гривен. Клиенты высокого риска смогут перечислять до 50 тысяч гривен в месяц.

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В эфире «Общественного радио» финансовый эксперт Андрей Шевчишин рассказал, кого коснутся ограничения.



По словам финансового эксперта, согласно меморандуму, клиенты высоко рискуют — это люди, которые не могут, или не имеют подтвержденного официального дохода: «И, соответственно, все их движения на карточках выглядят подозрительно «.

«Это могут быть разные слои населения. Если нет официального заработка, нет никакого движения по карточкам, а затем резко поступают большие суммы очень часто — это формирует подозрения в махинациях. Соответственно банки к таким людям могут более придирчиво присматриваться. И если будут выявлены нарушения, они могут заблокировать такой счет» , — объясняет Андрей Шевчишин.

Андрей Шевчишин также объяснил необходимость такого решения: «У нас есть договоренности с МВФ. У нас есть договоренности с ФАТФ — организация по противодействию отмыванию незаконных денег. И, соответственно, все эти средства должны отслеживаться».

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«Для Украины была повышена планка до 150 тысяч гривен, которые отслеживались финансовым мониторингом, который как раз и следил за всем соблюдением требований ФАТФ. И дальше Нацбанк поначалу ввел эти ограничения. 150, затем 100 тысяч гривен. А затем банки стали святее Папы и сказали «давайте мы будем это делать самостоятельно, согласно подписанному многими банками меморандума». И Нацбанк согласился, а дальше снял ограничения.

Теперь, по словам г-на Шечишина, соблюдением ограничений и финансовым мониторингом занимаются именно банки.

По словам эксперта, банк контролирует и движения по карте, а также движения по IBAN. Фактически это движения по всему счету клиента, отметил Андрей Шевчишин.

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«Сначала были введены ограничения только по карточкам, потом посмотрели и увидели, что дополнительные движения начали формироваться по IBAN. Это обходной маневр. И сейчас лимиты накладываются, насколько мне известно, и на карточки, и движение по IBAN», — добавил Андрей Шевчишин.

Он также отметил, что кроме волонтеров изменения на карточные денежные переводы не будут касаться следующих категорий: «Зарплатные карты. Все, что официально проходит. Также людей, которые постоянно отчитываются в налоговой. И этой документации об официальном доходе из разных мест получения будет достаточно банка для подтверждения».

«Также будет неплохо, если в банке будут предъявлены дополнительные документы. И когда вы открываете счет — вы откровенно пишете сколько вы планируете ежемесячно получать, и что это официально. И тогда банк будет более лоялен к вам» , — добавил Андрей Шевчишин.

Напомним, что в Украине в последнее время активизировалась Налоговая служба: иногда могут вызвать в свой офис за сумму в 200 грн — что шокирует даже народных депутатов.

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