Налоговая активизировалась: шокированы даже народные епутаты

Украинцы знают, что налоги нужно платить при продаже автомобиля, квартиры и даже вещей в интернете.



Но, похоже, чиновникам даже этого мало, и они начали рассылать «письма счастья» — приглашение посетить их офис. А причиной такого приглашения могут быть даже 200 гривен! Одно из таких «писем счастья» опубликовал в интернете гражданин.



«Вот такие приглашения начали приходить физлицам, торгующим в интернете не оформляя ФЛП», — написал он.

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Похоже, подобные письма начали получать многие украинцы, потому что на инцидент отреагировал даже председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.



Он процитировал письмо от женщины, которую «пригласили» в Налоговую только за две продажи в сети на сумму 200 грн.

«Хочу обратиться к налоговикам , — пишет депутат. — Даже не к руководству, к простым инспекторам. Откуда эта способность любую нормальную идею исполнением искривить наоборот, дискредитировав систему».

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Нардеп соглашается, что предпринимательская деятельность без регистрации и уплаты налогов — это действительно зло, которое нужно искоренить.

«Но вместо того чтобы выявить действительно незарегистрированный бизнес и разобраться с ним, вы сплошным порядком рассылаете письма счастья всем без исключения? За 200 грн? Серьезно? Вы посчитали, сколько государству стоит такое ваше администрирование? Вы представили, как вы этим дискредитируете и себя, и государство? «- возмущен нардеп.

Также в сети советуют, что нужно сделать для того, чтобы не было проблем с Налоговой и чтобы не получить «письмо счастья».



Прежде всего — если продаете что-то регулярно — оформляйте ФЛП и платите налоги.

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Если продаете время от времени, но не как предприниматель — декларируйте доход в конце года и платите 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Разовая продажа своей подержанной вещи — не проблема. Но если вы ввозите, скажем, смартфоны из-за границы и перепродаете их — это уже бизнес и это тоже отслеживает налоговая.

Раньше мы рассказывали, какие налоги и сборы придется заплатить, когда продаете квартиру.

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