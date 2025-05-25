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Тренды в летних украшениях: тест на знание новых тенденций в моде
Ориентироваться в трендах всегда полезно. Это поможет вам выглядеть стильно и уверенно. Тесты сейчас популярный жанр во многих медиа мира. Они помогают немного перезагрузиться и узнать что-то новое.
Авторский тест тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской содержит информацию, которую стоит взять на заметку.
Тест «Тренды в летних украшениях»
1. Модный сейчас теннисный браслет — это:
А тканевая нить
Б цепочка с камнями одинакового размера
В браслет, в декоре которого есть теннисный мячик
2. Украшения в стиле «бохо» не уместны:
А на вечеринке
Б в офисе
В на концерте
3. С каким предметом интерьера ассоциируются модные сейчас серьги?
А люстра
Б комод
В карниз
4. Какое сочетание цветов в украшениях сейчас на пике популярности?
А золото и серебро
Б черный и белый
В фуксия и белый
5. Какая подвеска сейчас очень популярна на сумках? В виде:
А вишни
Б мандарина
В ананаса
6. Какой декор на пике популярности в одежде:
А арт-пуговицы
Б пайетки
В бусины
Правильные ответы: 1- Б, 2 — Б, 3 — А, 4 — А, 5 — А, 6 — В.
Если вы ошиблись не больше одного раза, вы — практически гуру моды. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы в тренде, а чтение раздела СТИЛЬ ЖИЗНИ в «ФАКТАХ» добавит вам еще немало знаний в этой сфере. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь модой, говорит о том, что вы личность, которая имеет свой стиль или находится на пути к этому.
Ранее Ольга Сметанская посоветовала, какие аксессуары взять с собой на отдых, чтобы чувствовать себя комфортно.
Фото из альбома Ольги Сметанской101
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