Тренды в летних украшениях: тест на знание новых тенденций в моде

Ориентироваться в трендах всегда полезно. Это поможет вам выглядеть стильно и уверенно. Тесты сейчас популярный жанр во многих медиа мира. Они помогают немного перезагрузиться и узнать что-то новое.

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Авторский тест тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской содержит информацию, которую стоит взять на заметку.

Тест «Тренды в летних украшениях»

1. Модный сейчас теннисный браслет — это:

А тканевая нить

Б цепочка с камнями одинакового размера

В браслет, в декоре которого есть теннисный мячик

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2. Украшения в стиле «бохо» не уместны:

А на вечеринке

Б в офисе

В на концерте

3. С каким предметом интерьера ассоциируются модные сейчас серьги?

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А люстра

Б комод

В карниз

4. Какое сочетание цветов в украшениях сейчас на пике популярности?

А золото и серебро

Б черный и белый

В фуксия и белый

5. Какая подвеска сейчас очень популярна на сумках? В виде:

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А вишни

Б мандарина

В ананаса

6. Какой декор на пике популярности в одежде:

А арт-пуговицы

Б пайетки

В бусины

Правильные ответы: 1- Б, 2 — Б, 3 — А, 4 — А, 5 — А, 6 — В.

Если вы ошиблись не больше одного раза, вы — практически гуру моды. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы в тренде, а чтение раздела СТИЛЬ ЖИЗНИ в «ФАКТАХ» добавит вам еще немало знаний в этой сфере. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь модой, говорит о том, что вы личность, которая имеет свой стиль или находится на пути к этому.

Ранее Ольга Сметанская посоветовала, какие аксессуары взять с собой на отдых, чтобы чувствовать себя комфортно.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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