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Бум бусин: некоторые нюансы этого тренда вас удивят
Бусины сейчас можно встретить в декоре джинсов и худи, сумок и обуви, украшений для волос и оправы солнцезащитных очков… Это красиво, нарядно, ярко и необычно. Модно сочетать мелкие и крупные бусины, глянцевые и матовые.
При желании вы можете сами декорировать бусинами любую вещь. На пике популярности бусины, имитирующие жемчуг. Театральная сумочка может полностью быть украшена такими бусинами. Очень эффектно смотрятся сумочки с ручками из бусин.
Бусинами могут быть расшиты футболка или топ. Очень красиво они смотрятся на шелковом шарфе.
Но с таким декором следует обращаться аккуратно, иначе бусины могут оторваться и быть утеряны.
К слову, очень эффектны бусины из муранского стекла или дизайнерские, ручной работы. Даже одна такая бусина в декоре вещи будет смотреться привлекательно — сродни броши.
И, конечно, в тренде бусины в браслетах, серьгах, ожерельях, а также в подвесках на сумке, которые помогают персонализировать образ.
Бум бусин охватил мир моды. И это нужно учитывать.
Ранее известный дизайнер Андре Тан назвал главные вещи летнего сезона.
Фото из альбома Ольги Сметанской163
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