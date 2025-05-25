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Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет путина: Зеленский о страшной атаке на Украину
Сегодня Украина пережила еще одну страшную ночь — погибли и пострадали мирные люди, разрушено жилье, инфраструктура, предприятия. Российского диктатора путина нужно заставить думать об окончании войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что сегодня спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах. Целями россиян были Киев и область, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Черниговская, Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Николаевская, Харьковская и Черкасская области.
«Сознательные удары по обычным городам. Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети. Мои соболезнования», — добавил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что «война продолжается, несмотря на выходные и будни.» Каждый такой террористический российский удар — это достаточная причина для новых санкций против россии.
«Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет путина», — заявил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что без сильного давления на рф нельзя остановить жестокость кремля. Он призвал страны Запада к давлению на россию.
«Решимость сейчас имеет значение — решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на россию. Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны», — считает Зеленский.
По информации руководителя МВД Игоря Клименко, по состоянию на данный момент пострадали более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены.
Среди погибших — трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.
«Это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на гражданских людей. Враг еще раз показал: его цель — страх и смерть», — добавил Клименко.
Напомним, сегодня ночью кремлевские варвары запустили по Украине 367 ударных дронов и ракет. Силы ПВО уничтожили 267 БПЛА и 45 ракет разных типов.184
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