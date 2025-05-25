Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет путина: Зеленский о страшной атаке на Украину

Сегодня Украина пережила еще одну страшную ночь — погибли и пострадали мирные люди, разрушено жилье, инфраструктура, предприятия. Российского диктатора путина нужно заставить думать об окончании войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Он отметил, что сегодня спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах. Целями россиян были Киев и область, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Черниговская, Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Николаевская, Харьковская и Черкасская области.

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«Сознательные удары по обычным городам. Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети. Мои соболезнования», — добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что «война продолжается, несмотря на выходные и будни.» Каждый такой террористический российский удар — это достаточная причина для новых санкций против россии.

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«Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет путина», — заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что без сильного давления на рф нельзя остановить жестокость кремля. Он призвал страны Запада к давлению на россию.

«Решимость сейчас имеет значение — решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на россию. Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны», — считает Зеленский.

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По информации руководителя МВД Игоря Клименко, по состоянию на данный момент пострадали более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены.

Среди погибших — трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.

«Это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на гражданских людей. Враг еще раз показал: его цель — страх и смерть», — добавил Клименко.

Напомним, сегодня ночью кремлевские варвары запустили по Украине 367 ударных дронов и ракет. Силы ПВО уничтожили 267 БПЛА и 45 ракет разных типов.

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