Холодно на западе, почти жарко на востоке и везде — дожди: синоптики обещают украинцам «контрастные» выходные 24 — 25 мая

Метеоролог Игорь Кибальчич, ранее спрогнозировавший погоду на текущую неделю, уточнил информацию относительно выходных — субботы, 24 мая, и воскресенья, 25 мая.

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«В выходные прогнозируется неустойчивая погода, местами с грозовыми ливнями и неравномерным распределением температуры воздуха — территория нашей страны последующие двое суток будет находиться в условиях воздействия различных воздушных масс. С юго-востока к нам будет поступать теплый и сухой воздух из Центральной Азии, а в западных регионах установится прохладная и влажная погода. Результатом взаимодействия разных по свойствам воздушных масс станут дожди, подчас значительные, которые будут выпадать преимущественно на Правобережье Украины», — отметил метеоролог.

Суббота, 24 мая:

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В западных областях ожидается неустойчивая и холодная погода под влиянием малоподвижного атмосферного фронта. Пройдут дожди, иногда значительные. Возможны грозы и шквалы в дневные часы до 15 — 20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, днем ​​западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +6…+12 °С, днем ​​+8…+13 °С.

В северных регионах ночью местами возможны небольшие кратковременные дожди; днем пройдут умеренные, местами сильные дожди в сопровождении грозы. В отдельных пунктах возможен град и шквалы 17−22 м/с. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10…+15 °С, днем ​​+20…+25 °С.

В центральных областях ночью без существенных осадков, днем ​​местами пройдут дожди, возможны град и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха в ночные часы ожидается в пределах +11…+16 °С, днем ​​+22…+27 °С.

В южной части страны и в Крыму существенных осадков не предполагается, только на Одесщине во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +11…+16 °С, днем ​​+22…+27 °С.

В восточных регионах Украины без осадков, днем ​​местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Температура воздуха в ночные часы ожидается +11…+16 °С, днем ​​+23…+28 °С.

Прогноз погоды на 24 мая. Фото Укргидрометцентра

Воскресенье, 25 мая:

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В западной части страны сохранится холодная и влажная погода. Ночью местами, днем ​​по всей территории региона ожидаются дожди, в Прикарпатье и Буковине значительные, в Карпатах с мокрым снегом. Возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С, днем ​​+8…+13 °С, в Винницкой области и Закарпатье +12…+17 °С.

В северных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем ​​местами пройдут сильные ливни, возможны град и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, днем ​​юго-восточный, 7−12 м/с. Температура воздуха в ночное время будет +9…+14 °С, днем ​​+20…+25 °С, в Киевской области местами +14…+19 °С.

В центральных регионах ожидается теплая погода, без существенных осадков. Лишь днем ​​в Черкасской и Кировоградской областях местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью будет +11…+16 °С, днем ​​+22…+27 °С.

В южных регионах существенных осадков не предполагается, лишь в Одесской области местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +11…+16 °С, днем ​​в Одесской области +17…+22 °С, на остальной территории региона +23…+28 °С.

В восточных областях ожидается теплая погода, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с, днем ​​местами порывы, 15−20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11…+16°С, днем ​​+23…+28°С.

Прогноз погоды на 25 мая. Фото Укргидрометцентра

Напомним, что метеоролог, прогнозируя погоду во второй декаде мая, отмечал, что она будет преимущественно влажной и прохладной.

Фото Pixabay

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