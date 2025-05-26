Украина U21 назвала состав на спарринг с Испанией и чемпинат Европы по футболу

Испанец Унаи Мельгоса, главный тренер молодежной сборной Украины по футболу (U21), завоевавшей путевку на Евро-2025, обнародовал состав команды на ближайший спарринг и предстоящий чемпионат Европы, который пройдет с 11 по 28 июня в Словакии, сообщает официальный сайт УАФ.

ВІДЕО ДНЯ

Тренерский штаб «желто-синих» рассчитывает на 25 футболистов:

вратари — Руслан Нещерет («Динамо»), Георгий Ермаков («Александрия»), Владислав Крапивцов («Жирона», Испания);

защитники — Арсений Батагов («Трабзонспор», Турция), Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), Владимир Салюк («Металлист 1925»), Эдуард Козик («Колос»), Виталий Роман, Роман Дидык (оба — «Рух»), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба — «Динамо»), Илья Крупский («Ворскла»);

РЕКЛАМА

полузащитники — Антон Царенко («Лехия», Польша), Иван Варфоломеев («Слован», Чехия), Владислав Велетень («Колос»), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба — «Карпаты»), Назар Волошин, Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Владимир Бражко (все — «Динамо»), Александр Яцик («Заря»), Борис Крушинский («Полесье»);

нападающие — Богдан Вьюник («Лехия», Польша), Владислав Ванат («Динамо»).

В рамках подготовки к турниру наша «молодежка» 6 июня в испанском Алькорконе проведет товарищеский против команды хозяев.

РЕКЛАМА

Напомним, что по итогам жеребьевки подопечные Унаи Мельгосы сыграют на Евро-2025 в квартете D вместе с командами Нидерландов, Дании и Финляндии. 12 июня Украина U21 встретится в Прешове с датчанами, 15-го в Кошице — с финнами и 18-го в Прешове — с голландцами. Из группы в плей-офф выйдут две лучшие сборные.

Как известно, на прошлом молодежном чемпионате Европы в 2023 году Украина под началом Руслана Ротаня дошла до полуфинала.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина U21 с дикими ошибками в обороне проиграла товарищеский матч Польше.

Фото uaf.ua



РЕКЛАМА

54

Читайте нас в Facebook