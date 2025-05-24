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«Перенесемся вперед»: Меган Маркл призналась, что изменила мнение о материнстве
Меган Маркл становится чрезвычайно откровенной в отношении материнства, и это совсем не похоже на идеальную мечту, которую она когда-то лелеяла в своей голове. В последнем эпизоде подкаста «Признание женщины-основательницы» герцогиня Сассекская сказала, что материнство — это совсем не то, что она «представляла». Смеясь, она заявила своим слушателям: «У меня было определенное видение. Перенесемся вперед… это было не так, как я себе представляла».
Сейчас 43-летняя Меган имеет двоих детей от мужа принца Гарри: принца Арчи, рожденного в мае 2019 года, и принцессу Лилибет, рожденную в июне 2021 года. Их первый ребенок появился на свет, когда они еще были членами британской королевской семьи и проживали в Великобритании. Но в начале 2020 года пара отказалась от королевских обязанностей (а недавно их попросили отказаться и от королевских титулов) и в конце концов переехала в США, поселившись в имении стоимостью 14 миллионов долларов в Монтесито, Калифорния. Здесь они пытались создать более приватную жизнь для своей семьи, пишет The Music Essentials.
Во время эпизода подкаста Меган призналась, что она «всегда хотела быть мамой» и когда-то представляла себя идеальной женщиной, выполняющей многие задачи одновременно, уверенно сочетая материнство и амбиции, как настоящий босс. Но у жизни были другие планы. Она рассказала, что во время обеих беременностей и в первые дни после рождения детей «происходило много внешних вещей», которые все изменили.
Воспитывая детей, управляя своим брендом стиля жизни и создавая пространство для того, чтобы говорить правду через свой подкаст, Меган делает то, к чему стремятся многие мамы, балансируя между хаосом, амбициями и любовью, признавая, что да, это неупорядоченно и никогда не будет именно так, как вы себе представляли. Но даже несмотря на неожиданные обстоятельствах она нашла свое предназначение.
Недавно звезда Голливуда Гвинет Пэлтроу рассказала о своих отношениях с Меган Маркл, рядом с которой живет в Монтесито.
Скриншот видео243
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