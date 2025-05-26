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Майская подкормка моркови: почему она нужна именно в конце месяца

16:07 26 мая 2025
Как подкармливать морковь - Подкормка моркови - Фото: Pixabay

Морковь растет на огородах многих украинцев. Чтобы иметь хороший урожай этой культуры, ее необходимо регулярно и правильно подкармливать. Особенно в конце мая, пишут Добрі Новини.

Конец мая — это период, когда морковь уже взошла, но еще не успела сформировать сам корнеплод. И если именно сейчас дать ей подкормку, то можно получить завидный урожай.

В этот период это растение особенно нуждается в калии, фосфоре и азоте. Самая простая подкормка — это зола, которая является источником всех полезных веществ для корнеплодов.

Для приготовления этой подкормки берем один стакан просеянной древесной золы и заливаем ведром теплой воды. Даем настояться хотя бы 12 часов. Затем хорошо перемешиваем и поливаем. Делать это желательно после дождя или обычного полива, когда земля немного влажная.

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Еще один вариант подкормки — это «компот» из травы. Берем крапиву, подорожник, одуванчик, все это мелко режем, набиваем половину ведра, заливаем водой и оставляем на неделю бродить. Когда жидкость станет темной и с душком, разводим ее 1:10 с водой и поливаем морковь.

Также в качестве подкормки можно использовать суперфосфат. Берем одну столовую ложку суперфосфата, растворяем в ведре воды и поливаем из расчета один литр на квадратный метр. Обязательно нужно делать это после дождя или полива, чтобы не пожечь молодые корни.

Раньше «ФАКТЫ» писали, как правильно подкармливать морковь сахаром.

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Фото: Pixabay

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