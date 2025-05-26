Ракам — «Колесо Фортуны» и переломный момент, Скорпионам — «Колесница» и важное решение: Таро-прогноз на 27 мая

Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 26 мая по 1 июня, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 27 мая 2025 года. Карты сулят многим людям день, наполненный важными сигналами и судьбоносными встречами, пишет slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козерог — Паж Кубков

Рутина может вызывать апатию. Найдите источник вдохновения — музыка, прогулка, беседа. Сегодня не время для серьезных дел, дайте себе передышку и восстановите силы.

Водолей — Шут

День новых впечатлений и легкости. Пробуйте непривычное, знакомьтесь, будьте открыты. Не воспринимайте все всерьез — игра и спонтанность станут вашими союзниками.

Рыбы — Отшельник

Лучше провести день в тишине и уединении. Полезны размышления, творчество, медитация. Это время для внутреннего роста и понимания себя.

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Овен — Семерка Жезлов

Придется сохранять самообладание, особенно в личных отношениях. Возможны конфликты и раздражение, но спокойствие и уважение помогут сохранить гармонию.

Телец — Башня

Старые установки рушатся — не бойтесь перемен. Это начало внутреннего обновления. Не драматизируйте, лучше займитесь расслабляющими практиками.

Близнецы — Дама Денариев

Сконцентрируйтесь на том, что действительно важно. Займитесь домашними или финансовыми вопросами, избегайте пустых усилий. Зрелый подход принесет спокойствие.

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Рак — Колесо Фортуны

Судьба дает шанс на важный поворот. Вас может ждать переломный момент. Главное — не теряйте веру и двигайтесь вперед. Все, что вы начали, начинает приносить результат.

Лев — Верховная Жрица

Прислушайтесь к себе. День требует уединения и внимания к интуиции. Сдержанность и внутренняя тишина окажутся полезнее внешней активности.

Дева — Звезда

Наступает светлая полоса. Возможны хорошие новости и вдохновение. Стройте планы, вас ждет поддержка и внутренний подъем.

Весы — Четверка Жезлов

День радости и легкости. Удача во всем, особенно рядом с близкими. Наслаждайтесь мелочами и не перегружайте себя заботами.

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Скорпион — Колесница

Примите важное решение и действуйте. День потребует собранности и самообладания. Возможны поездки или перемены — вы готовы к ним.

Стрелец — Солнце

Вас ждет радость, вдохновение и теплое общение. Возможны встречи с людьми из прошлого и приятные сюрпризы. Делитесь своей энергией — она вернется сторицей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки зодиака, которым Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года.

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