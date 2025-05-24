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Ракам — «Воздержание» и сюрприз, Козерогам — «Тройка Кубков» и прибыль: Таро-прогноз на 25 мая
Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 26 мая по 1 июня, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 25 мая 2025 года. День благоприятен для того, чтобы отпустить старые обиды, пересмотреть приоритеты и открыть сердце переменам, пишет slovofraza.com.
Козерог — Тройка Кубков
Завтра возможна финансовая прибыль. Это будет результат вашего упорства. Продолжайте в том же духе: вы на верном пути. Карта также говорит о радости и поддержке друзей — не упустите шанс отпраздновать успех в приятной компании.
Водолей — Девятка Денариев
День сулит удачу и материальный успех. Ваш труд окупается, а внешность и уверенность играют ключевую роль. Используйте момент, чтобы проявить себя — это может стать шагом вперед в карьере.
Рыбы — Пятерка Кубков
Возможны грусть и сожаление. Потери ощущаются остро, но важно не застревать в прошлом. Скоро все наладится. Главное — двигаться дальше.
Овен — Шут
Пришло время выйти за рамки привычного. Будьте открыты к новым взглядам и ситуациям — спонтанность может привести к приятным переменам. Избегайте излишней серьезности.
Телец — Король Мечей
Важный день, требующий хладнокровия и четкого мышления. Решения, принятые сегодня, повлияют на будущее. Держите эмоции под контролем и не поддавайтесь давлению.
Близнецы — Отшельник
Вы стремитесь к уединению, но не забывайте о близких — общение с ними может дать важные подсказки. Наступает время внутреннего поиска и переосмысления.
Рак — Воздержание
Возможен сюрприз в виде встречи с человеком из прошлого. День требует баланса и умеренности — избегайте крайностей и стремитесь к внутренней гармонии.
Лев — Дама Жезлов
Обратите внимание на свою силу и амбиции. Ваша уверенность и харизма — ключ к признанию. Не бойтесь просить поддержки и открыто выражать свои стремления.
Дева — Пятерка Денариев
Возможны материальные потери, но они принесут важные уроки. Пересмотрите ценности — не все измеряется деньгами. Эмоциональный баланс важнее.
Весы — Тройка Мечей
День может принести конфликт или разочарование. Не поддавайтесь эмоциям и избегайте резких решений. Трезвый взгляд поможет выйти из ситуации.
Скорпион — Верховная Жрица
Интуиция сегодня — ваш главный союзник. Прислушайтесь к внутреннему голосу, даже если логика говорит обратное. День благоприятен для уединения и размышлений.
Стрелец — Дама Жезлов
Сегодня вы особенно обаятельны и полны внутренней силы. Используйте этот заряд для продвижения своих идей. Уверенность и настойчивость приведут к желанному результату.
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