- 26.05 22:26 Секреты приятного запаха в доме: некоторые моменты могут вас удивить
- 26.05 22:01 Лакомство, которое вас восхитит: бюджетно, просто и изысканно
- 26.05 21:31 Сад Дженнифер Энистон на крыше ее бывшего пентхауса стал трендом 2025 года
- 26.05 21:01 Подкормка капусты перед посадкой: укрепит корни и защитит от болезней
- 26.05 20:45 «Подавайте борщ в глиняной посуде с салом и пампушками с чесноком», — кулинар Оксана Вознюк
- 26.05 20:33 «Сердце всегда оставалось здесь, на родной земле»: под Покровском погиб воин из Хмельницкой области
- 26.05 20:22 Favbet Foundation и FAST учат спасать жизнь: новый этап тренингов для учащихся спортивного лицея
- 26.05 20:06 Простой десерт с клубникой: идеальная находка, когда хочется сладенького
- 26.05 19:44 Оккупанты формируют условия для наступления на Константиновку, — аналитики
- 26.05 19:18 Пришлось пойти наперекор: Виталий Козловский озвучил, где взял деньги на покрытие долга
- 26.05 19:14 Подождите пару минут: зачем прогревать двигатель автомобиля летом
- 26.05 19:02 Ракам — «Колесо Фортуны» и переломный момент, Скорпионам — «Колесница» и важное решение: Таро-прогноз на 27 мая
Подождите пару минут: зачем прогревать двигатель автомобиля летом
Автоэксперты, ранее давшие советы владельцам автомобилей «на механике», рассказали, как можно продлить срок службы двигателя авто, пишет wheel-news.com.
Так, запуск двигателя без короткой паузы, даже в теплое время года, способствует ускоренному износу его компонентов. После простоя моторное масло стекает к картеру, и для полной смазки всех узлов требуется около 2−3 минут. Если начать движение без этой задержки, могут возникнуть микроповреждения, отрицательно влияющие на ресурс двигателя.
Не меньшую нагрузку при этом получает и трансмиссия. Чтобы избежать рывков, преждевременного износа фрикционов и сокращения срока службы, маслу в коробке передач (как автоматической, так и механической) следует дать время равномерно распределиться.
Специалисты рекомендуют в летний период подождать 1−2 минуты после запуска двигателя. Первые километры пути лучше преодолевать без резких ускорений и высоких оборотов двигателя.
Следует иметь в виду, что рекомендации производителей авто часто ориентированы на снижение расхода топлива и соответствие экологическим стандартам, но не всегда учитывают требования к длительной эксплуатации.
Как писали «ФАКТЫ», ранее автоэксперты рассказали об ошибках автомобилистов, обычно «убивающих» двигатель машины, а также напомнили, что обычно «убивает» автоматическую коробку передач.146
Читайте нас в Facebook
Овны получат выгодное предложение, а у Близнецов впереди неожиданный поворот: финансовый гороскоп на неделю 26 мая — 1 июня
Ракам — «Колесо Фортуны» и переломный момент, Скорпионам — «Колесница» и важное решение: Таро-прогноз на 27 мая