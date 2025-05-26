Подождите пару минут: зачем прогревать двигатель автомобиля летом

Автоэксперты, ранее давшие советы владельцам автомобилей «на механике», рассказали, как можно продлить срок службы двигателя авто, пишет wheel-news.com.

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Так, запуск двигателя без короткой паузы, даже в теплое время года, способствует ускоренному износу его компонентов. После простоя моторное масло стекает к картеру, и для полной смазки всех узлов требуется около 2−3 минут. Если начать движение без этой задержки, могут возникнуть микроповреждения, отрицательно влияющие на ресурс двигателя.

Не меньшую нагрузку при этом получает и трансмиссия. Чтобы избежать рывков, преждевременного износа фрикционов и сокращения срока службы, маслу в коробке передач (как автоматической, так и механической) следует дать время равномерно распределиться.

Специалисты рекомендуют в летний период подождать 1−2 минуты после запуска двигателя. Первые километры пути лучше преодолевать без резких ускорений и высоких оборотов двигателя.

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Следует иметь в виду, что рекомендации производителей авто часто ориентированы на снижение расхода топлива и соответствие экологическим стандартам, но не всегда учитывают требования к длительной эксплуатации.

Как писали «ФАКТЫ», ранее автоэксперты рассказали об ошибках автомобилистов, обычно «убивающих» двигатель машины, а также напомнили, что обычно «убивает» автоматическую коробку передач.

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