- 27.05 22:33 Новым главным тренером «Шахтера» назначен скандальный экс-футболист «Барселоны» с двумя судимостями
- 27.05 22:28 Цветы для подарка: выбирайте так же, как фрукты и ягоды
- 27.05 22:00 Вяленая спаржа — мечта королей: этот рецепт удивит вас легкостью в воплощении
- 27.05 21:31 Дженнифер Лопес могут заставить заплатить более 1 миллиона долларов за ее фотографии
- 27.05 21:02 Чем подкармливать огурцы для обильного урожая: лучшие домашние удобрения
- 27.05 20:35 Всю жизнь мечтал быть танкистом: защитник из Харьковщины скончался после тяжелых ранений
- 27.05 20:08 Сытный суп с мясными шариками — простой и вкусный рецепт
- 27.05 19:55 Овну — Звезда, Деве — Мир, а Рыбам — Колесница: Таро-прогноз на среду, 28 мая
- 27.05 19:45 Летом Сумы оккупируют? — эксперт обратил внимание на важную деталь
- 27.05 19:21 Массированные атаки путина — попытка посеять панику: эксперт об ударах россии
- 27.05 19:02 Специальный посланник Трампа Кит Келлог назвал место встречи Зеленского и путина
- 27.05 18:56 Новые ощущения: популярная актриса покинула комедийный сериал
Футболист «Динамо» поразил свою возлюбленную необычным подарком (фото)
Футболист «Динамо» и молодежной сборной Украины Константин Вичаренко, отметивший с одноклубниками завоевание чемпионского титула, преподнес сюрприз своей возлюбленной, подарив Альяне целую косметологическую клинику.
«Спасибо Вселенной за мужчину, который разбирается в подарках. 2,5 месяца молчания — и, наконец, я могу поделиться с вами этой новостью! Я стала владелицей косметологической клиники. Следите дальше», — написала Альяна Ярматова в Instagram.
Напомним, что воспитанник одесского футбола 22-летний защитник Константин Вивчаренко выступает за первую команду «Динамо» с 2022 года. В футболке молодежной сборной Украины игрок провел 27 матчей, забил 2 мяча и стал бронзовым призером чемпионата Европы-2023.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Константин Вивчаренко вызван в молодежную сборную Украины для подготовки к чемпионату Европы.
Фото ФК «Динамо»
Читайте нас в Facebook