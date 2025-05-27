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Спорт

Футболист «Динамо» поразил свою возлюбленную необычным подарком (фото)

10:09 27 мая 2025
Константин Вивчаренко с возлюбленной

Футболист «Динамо» и молодежной сборной Украины Константин Вичаренко, отметивший с одноклубниками завоевание чемпионского титула, преподнес сюрприз своей возлюбленной, подарив Альяне целую косметологическую клинику.

«Спасибо Вселенной за мужчину, который разбирается в подарках. 2,5 месяца молчания — и, наконец, я могу поделиться с вами этой новостью! Я стала владелицей косметологической клиники. Следите дальше», — написала Альяна Ярматова в Instagram.

Напомним, что воспитанник одесского футбола 22-летний защитник Константин Вивчаренко выступает за первую команду «Динамо» с 2022 года. В футболке молодежной сборной Украины игрок провел 27 матчей, забил 2 мяча и стал бронзовым призером чемпионата Европы-2023.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Константин Вивчаренко вызван в молодежную сборную Украины для подготовки к чемпионату Европы.

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Фото ФК «Динамо»

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