Суркис с внуком и Ярмоленко с родителями: «Динамо» отпраздновало чемпионский титул в УПЛ (фото, видео)

Киевское «Димамо» после ничьей в последнем туре с «Колосом» (1:1) на родной клубной арене отпраздновало с болельщиками 17-й в истории команды титул чемпиона Украины по футболу.

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Новоиспеченные триумфаторы, не проигравшие в сезоне ни одного из 30 матчей в УПЛ, вернулись на футбольное поле в компании жен и детей. При этом легенда «бело-синих» Андрей Ярмоленко праздновал чемпионство со своими родителями, а президент «Динамо» Игорь Суркис — с внуком (сыном защитника «бело-синих» Кристиана Биловара).

Кстати, на обновленной клубной эмблеме «Динамо» по случаю 30-го в истории столичного гранда чемпионского титула (13 золотых медалей чемпионата СССР и 17 в украинской лиге) появилась третья чемпионская звезда. Как подчеркнули в клубе — звезда признательности ВСУ.

Завершилось чествование столичных футболистов знаменитым хитом о «Динамо» в исполнении группы «СКАЙ».

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Добавим, что в новом сезоне «Динамо» стартует в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в финале Кубка Украины уступило «Шахтеру» в серии пенальти.

Фото ФК «Динамо»

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