Чем подкармливать огурцы для обильного урожая: лучшие домашние удобрения

Огурцы дают много побегов и листьев, интенсивно цветут и обильно плодоносят, и все это стоит им больших усилий. По этой причине мы должны обеспечить их большим количеством питательных веществ. Существуют отличные домашние удобрения для огурцов, пишет deccoria.

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Сыворотка и аммиак — к 5 литрам воды добавьте 2 стакана сыворотки и 2 столовые ложки аммиака. Опрыскивайте огурцы этим приготовленным раствором каждые несколько дней.

Черствый хлеб — лучше всего подойдут остатки цельнозернового хлеба без каких-либо улучшителей. Наполняем ими небольшое ведро до 2/3 высоты и заливаем водой, чтобы покрыть его. Мы оставляем его в теплом месте на неделю. По истечении этого времени процедите через сито и разведите в соотношении 1:3 (1 часть жидкости на 3 части воды). Приготовленным таким образом удобрением поливаем огурцы с момента появления всходов и до начала цветения.

Крапивная жидкость — соберите молодую крапиву и наполните ею 10-литровое ведро до половины. Залейте водой, чтобы покрыть крапиву, и оставьте на 2−4 недели, ежедневно помешивая. Перед использованием разбавить в соотношении 1:10. Мы используем жидкость каждые 2−3 недели.

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Луковая шелуха — собираем шелуху с 2−3 кг лука. Поместите ее в горшок и залейте 2 литрами воды. Варите все на медленном огне примерно 10 минут, затем отставьте охлаждаться. Процедите и смешайте с 3 литрами воды. Мы используем ее для полива огурцов каждые 2−3 дня.

Напомним о действенных советах для подкормки огурцов от авторов канала «Дом и приусадебный участок».

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