Уменьшит доступность лекарств: эксперт о проекте Минздрава и крупных производителей по маркетинговым договорам

ОО «Всеукраинская фармацевтическая палата» призывает Министерство здравоохранения не лоббировать интересы определенных участников фармацевтического рынка и вернуться к конструктивной работе над согласованным нормативным актом по урегулированию маркетинговых договоров, который будет способствовать удешевлению лекарств.

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Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий главу ОО «Всеукраинская фармацевтическая палата» Олега Климова.

По его словам, в течение нескольких месяцев продолжались предметные и обстоятельные обсуждения с участием всех специалистов, в результате которых был наработан сбалансированный документ, направленный на снижение реальных цен и усиление конкуренции на рынке.

«Однако в последний момент, за три часа до совещания, по непонятным причинам на заседание рабочей группы был вынесен совсем другой проект, что, конечно, вызвало удивление и возмущение всех участников рабочей группы. В отличие от профессионального документа, который прошел все обсуждения, новая версия только ограничивает конкуренцию и приведет к росту цен», — отметил Климов.

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Как отметил глава палаты, предложенный Минздравом документ создает непропорциональные преимущества для крупных производителей лекарств, одновременно усложняя деятельность небольших украинских компаний и вводя ограничения для импортных поставщиков.

Такая позиция Минздрава Украины идет вопреки обязательствам взятых Украиной по соглашению об Ассоциации между Украиной и ЕС в части гармонизации украинского законодательства регулирующего фармацевтическую деятельность с нормами и стандартами ЕС.

«Все это в результате обернется уменьшением доступности лекарств для потребителей и подорожанием препаратов», — добавил он.

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Фармацевтическая палата призывает Минздрав вернуться к работе над тем вариантом нормативного акта, который был разработан с привлечением всех заинтересованных сторон и прошел полный цикл экспертного обсуждения.

«Промедление с решением этого вопроса приводит лишь к негативным последствиям — прежде всего, повышению цен на для рядовых украинцев», — резюмировал Климов.

Ранее сообщалось, что стоимость отечественных лекарств не снизилась, несмотря на запрет маркетинговых договоров.

Фото Pixabay

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