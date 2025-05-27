В особый период, когда планета Сатурн заходит в знак Рыб, многие события могут развиваться не по плану. Одни представители зодиакального круга столкнутся с неожиданными поворотами судьбы, другим карты советуют обратить внимание на внутренний мир.

ВІДЕО ДНЯ

Что ожидает каждый знак зодиака в среду, 28 мая, рассказывает гороскоп, составленный профессиональными астрологами.

Овен — Звезда

Для Овнов день обещает быть очень удачным. Вы сможете продвинуться в делах, которые ранее казались сложными. Стоит доверять интуиции — она не подведет. Даже неожиданные события обернутся на пользу.

РЕКЛАМА

Телец — Дама Денариев

Тельцам стоит сосредоточиться на практических задачах и обратить внимание на детали. Возможны мелкие задержки, но при правильной организации вы успеете больше, чем ожидали.

Близнецы — Воздержание

РЕКЛАМА

Близнецам нужно замедлить темп. Это поможет настроиться на волну стабильности и не растрачивать силы впустую. Поддерживайте равновесие между работой и отдыхом.

Рак — Паж Кубков

У Раков настроение будет меняться от эйфории до раздражения, особенно в общении с близкими. Импульсивность может привести к недоразумениям. Постарайтесь избегать ревности и обид.

Лев — Отшельник

РЕКЛАМА

Это идеальный день для того, чтобы замедлиться, прислушаться к своим мыслям и поразмышлять о будущем. Возможно, вы почувствуете необходимость временно дистанцироваться от внешнего мира, чтобы восстановить силы. Именно в одиночестве вы получите нужные ответы.

Дева — Мир

У Дев завершение одного важного этапа и гармоничное начало следующего. Возможны хорошие новости, связанные с учебой, карьерой или отношениями. Не бойтесь делиться своими идеями — они будут оценены по достоинству.

Весы — Рыцарь Мечей

Весам предстоит активный день. Возможна ситуация, которая потребует от вас быстрого реагирования и трезвого ума. Нужно действовать с осторожностью, не поддаваясь эмоциям. Анализируйте каждое решение и сохраняйте хладнокровие.

Скорпион — Верховная Жрица

День особенно подходит для того, чтобы наладить контакты с друзьями и семьей. Ваша внутренняя чуткость поможет почувствовать, кому сейчас особенно нужна поддержка. Будьте внимательны к знакам и снам.

Стрелец — Колесо Фортуны

Стрельцов ожидают неожиданные, но приятные повороты событий, которые могут повлиять на карьеру или финансовое положение. Не бойтесь принимать вызовы — даже если времени будет мало, вы справитесь.

Козерог — Правосудие

День потребует сосредоточенности и честного взгляда на происходящее. Возможны юридические или административные дела — здесь важно следовать правилам и не торопиться. Не перенапрягайтесь и не допускайте перегрузок.

Водолей — Влюбленные

Водолеям карта советует укреплять отношения, даже если они проходят не самый простой период. Все прочие дела сегодня могут подождать — эмоции и чувства выйдут на первый план. Следуйте зову сердца.

Рыбы — Колесница

У Рыб велика вероятность ошибочного выбора под влиянием эмоций или чужого давления. Лучше взять паузу, пересмотреть приоритеты и не торопиться. Особенно это касается финансов, документов и крупных покупок. День подойдёт для планирования, но не для действий.

А Таро-гороскоп на последнюю неделю весны читайте на сайте «ФАКТОВ».

2930

Читайте нас в Facebook