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Оштрафовали и лишили прав: суд вынес приговор по делу Мустафы Найема, который подшофе управлял авто
Бывшего народного депутата Украины, экс-главу Государственного агентства по вопросам восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема, которого пытался подкупить биткоинами действующий народный депутат, суд оштрафовал на 17 тысяч гривен и на год лишил прав управлять транспортными средствами из-за нахождения за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщил в Facebook журналист и бывший военный Владимир Бойко, ссылаясь на информацию из Единого реестра судебных решений. Инцидент произошел 30 мая 2024 года в Киеве во время комендантского часа. На тот момент Найем занимал должность главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, а уже 10 июня написал заявление об отставке.
Руководитель Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры ехал на автомобиле BMW по бульвару Николая Михновского. Когда его остановили правоохранители, оказалось, что Найем был в нетрезвом состоянии. Высокопоставленному чиновнику предложили пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения на месте остановки с помощью прибора «Драгер», на что он согласился. Тест показал результат в 0,62 промилле.
В суде исследована видеозапись видеорегистратора, где Мустафе Найему сообщили, что на него будет составлен административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Чиновник не возражал и признал свою вину.
Спустя почти год, 13 мая 2025 года, Печерский райсуд Киева рассмотрел дело Найема и признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП, присудил штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением на год права управления транспортными средствами.
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